‘El Cannabis me Salvó la Vida’: Leroy Rotman Acevedo, el Hijo Prodigio que Adoptó la Marihuana como Inspiración

Leroy Rotman Acevedo no sabe quedarse quieto. Además de músico, productor y sonidista, es todo un performer. Se lo puede ver compartiendo escenario junto a sus padres, Sergio Rotman y Midnerely Acevedo (mejor conocida por todos como Mimi Maura), o al frente de Cabezas Parlantes, su banda tributo a Talking Heads.

Claro que semejante pasión se remite a sus orígenes. El joven Leroy se crio entre discos, grabaciones y giras, como si su futuro estuviese predestinado a entregarse por completo a la música.

Su vocación por el sonido era inevitable y, con semejantes padres asegurando una paternidad melómana, nada debería sorprendernos.

Fan confeso de The Clash, nos dice que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que escuchó el disco Combat Rock. “En casa sonaba de todo. Desde rock progresivo hasta reggae. Ya de grande decidí elegir la rama de producción musical. Hoy produzco más de lo que toco. Me gusta mucho el audio”.

Bajo influencia

A la hora de hablar sobre influencias, se eleva naturalmente su relación con la marihuana. A propósito, confiesa que “el cannabis me salvó la vida”.

¿El motivo? Leroy nos remonta a cuando tenía 18 años y se encontraba pasando por una serie de adicciones que no eran de su agrado.

“Durante las noches me la pasaba frente a la computadora y tomaba bastante alcohol. Al otro día me despertaba sintiéndome pésimo. Pero cuando descubrí el cannabis me sacó por completo de ese lugar. El porro y la música fueron mis mejores elecciones”.

Asimismo, asegura que a partir de ese momento comenzó a cuestionarse sus inquietudes y se entregó por completo a la cultura del cannabis. Desde entonces, siempre recurre a sus plantas como escape recreativo entre los ensayos y las sesiones de grabación. Claro que las propiedades medicinales de la planta son otra preocupación.

“El REPROCANN es el futuro. Escucho historias de gente con Parkinson, con problemas de ansiedad severos, que no puede dormir. Con el aceite cannábico empiezan a encontrar una medicina natural que les sirve. Cualquier persona que hoy en día está en contra del cannabis es alguien a quien no le gusta mucho la humanidad”.

Mamá y papá saben

La pregunta sobre la relaciónentre sus padres y el porro era inevitable. A ellos, por caso, los define como “experimentados en el tema”.

“Por lo que ellos me cuentan yo era bastante anti-marihuana. Se escapaban a fumarse un porro y me quejaba del olor. Les decía que no tenían que tomar drogas. Y mi viejo me decía, ‘bueno, vamos a ver cuando tengas 18 años a ver qué opinas’. Al final tenía razón”.

Sobre el tema en cuestión, el mismísimo Rotman opina: “Personalmente pienso que el cannabis es una planta que el ser humano no debería bajo ningún aspecto regentear. Lo mismo legalizar o no algo que no le compete”.

La marihuana se convirtió en un aliado rutinario para Leroy. En especial durante los meses de encierro a los que fue condenado debido a la pandemia. Ese tiempo que pasó junto a sus padres y la música dio como resultado Causalidades, su debut como solista.

Mimi Maura guarda buenos recuerdos de aquel período: “Él había estudiado sonido, así que tenía armado un miniestudio en la casa y la música fue lo que nos sostuvo. Bailando, cantando y escuchando las canciones que Leroy hacía todos los días. Estuvo con distintas ideas que iba puliendo y armando canciones. Eso nos ayudó a alivianar el encierro”.

Cómo viene la mano

Leroy Rotman fue criado en Puerto Rico, de donde Mimi es oriunda. Habiendo pasado buena parte de su juventud allí, el músico cuenta cómo es la situación del cannabis en la sociedad.

“En Puerta Rico, la cultura absorbió rápidamente el uso del cannabis. Todos fuman y es completamente legal. Tenés dispensarios y abuelas que comen los ositos de CBD”.

“En Argentina, la ley te impulsa a que vos puedas tener tu propia planta. Eso me parece buenísimo. Se están llevando bien los derechos acá”.

Y sigue: “Todavía veo que cada tanto agarran a pibes teniendo REPROCANN. Eso es algo que con el tiempo y más información va a ir mejorando. Lo estamos transitando. Argentina sigue siendo el país más avanzado culturalmente en cuanto al cannabis de los que conozco”.

—Estamos transitando un año de elecciones, ¿cómo ves el panorama en ese sentido?

—Hay que ver a quién tenemos ahí arriba. Alguien que se ponga de nuestro lado y nos proteja. Porque así como nos dan este derecho, en el futuro también nos lo pueden sacar. Como tantas otras leyes que en el último tiempo fueron verdes y populares, hay que recordar que todo es una decisión política.

