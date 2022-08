Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Sobra el mérito. En el año 2014, Priscilla Vilchis se convirtió en la persona más joven y en la primera latina en obtener una licencia para cultivar marihuana en Nevada. A su vez, apenas tres años más tarde, sumó una nueva distinción: para 2017 también se convirtió en la primera latina y primera mujer en recibir licencias de cannabis en California.

Ahora bien, ¿quién es Priscilla Vilchis y por qué en Estados Unidos fue bautizada como la “Hollyweed Queen”?

“Arriesgué millones de dólares para poder invertir en esta industria y mucha gente me llamó ‘loca’”, sacude la joven empresaria responsable de Premium Produce, una compañía dedicada al cultivo y la producción del cannabis a gran escala.

Se habla informalmente de una inversión inicial de unos USD 2 millones. Puede que, incluso, se trate de una cifra superior.

Los inicios

Cuando tenía 27 años, Vilchis comenzó a invertir en cannabis y enseguida fundó Premium Produce, que inició sus actividades como una pequeña empresa con sede en Nevada y que hoy maneja un cultivo de casi 8 kilómetros (unos 25.000 pies cuadrados).

“Hemos crecido”, le confiesa Priscilla a El Planteo.

Para dar sus primeros pasos, Vilchis armó un equipo de abogados y coordinó a un grupo de especialistas para que trabajen en la obtención de su licencia. “Se me concedió casi inmediatamente gracias a una solicitud muy sólida, al capital y a la comprobación exhaustiva de los antecedentes”, reconoce.

Hollyweed Queen: la reina marihuana

Bautizada por la prensa como la “Hollyweed Queen” o “Queen of the Desert”, su apodo refiere, por un lado, a su línea de cannabis “Queen” y, por otro, a su espíritu iniciático y entusiasta.

¿Y qué es “Queen”? Una línea de productos que incluye cigarrillos, vaporizadores, cápsulas y cremas con base de CBD.

“Mi principal objetivo al entrar en la comunidad del cannabis era intervenir sobre la epidemia de opioides que veía en el espacio sanitario. Dirigí médicos en la industria de la salud durante muchos años y vi de primera mano que allí tenían un problema grave: los pacientes se estaban volviendo adictos y quería hacer un cambio”, arremete Priscilla.

Y continúa: “Mi deseo es conseguir que, algún día, los productos de cannabis sean reembolsados por los seguros médicos y, también, ayudar a detener la guerra contra las drogas que todos los días está matando gente. Me encantaría ayudar a romper el estigma de que el cannabis es una droga de entrada a otras: el cannabis es una medicina”.

Un mundo de oportunidades

Formada en la administración de empresas, Priscilla optó por no terminar con su licenciatura, interrumpir su vieja formación y dedicarse de lleno a la medicina. Primero como consultora médica y, más tarde, después de advertir el dolor de muchos de sus pacientes, a la industria del cannabis.

“Quería buscar una oportunidad en la industria de la salud. No podía dejarla pasar. Y, gracias a Dios, no lo hice. De otra manera, no podría estar donde estoy hoy. De cualquier manera, le prometí a mi madre que encontraría tiempo para volver y terminar los estudios algún día”, dice.

En su labor como consultora médica, coordinaba el trabajo de los médicos del sur de California. “Me gané su confianza haciéndoles ganar más dinero a través del marketing”, devela.

Ser mujer en la industria del cannabis

En tanto, su ímpetu en una industria competitiva la erigió como una de las mujeres más destacadas del negocio en Estados Unidos. “Me encantaría ver a más mujeres en el mundo del cannabis. Creo que es importante que otras mujeres de voluntad fuerte se unan y hagan mucho ruido en esta industria dominada por los hombres”, arremete.

“No somos muchas y eso es algo que definitivamente me encantaría ver”.

Entre sus próximos proyectos, Vilchis ya tiene preparadas nuevas operaciones en California, que estará terminando en los próximos dos meses.

Asimismo, está colaborando con Tysons, GKUA (la marca del rapero Little Wayne) y El Blunto, entre otras firmas. “Todas ellas, marcas muy conocidas, querían que ‘La Reina’ les facilitara flores para sus productos”, concluye.