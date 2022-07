Hablamos con el Autor de ‘Legalization Nation’: Cómics, Cannabis y Una Mirada Acerca de la Post-Legalización

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Ácido, duro, al hueso. Un poco de historieta, otro poquito de periodismo y otro tanto más de activismo: lo que tiene de gracioso, lo tiene de comprometido. Formalmente, Legalization Nation se presenta como una tira cómica semanal creada por el ilustrador Brian “Box” Brown cuyo objetivo es brindar una mirada única acerca del sinuoso proceso que atraviesa EEUU en la legalización del cannabis.

“Básicamente, trato de educar y hacer partícipes a los lectores de lo que está ocurriendo y de por qué el ‘hermoso mundo post-legalización’ que nos prometieron no se está materializando del todo”, cuenta el norteamericano “Box” Brown en exclusiva para El Planteo.

Por estos días, Legalization Nation, que circula en digital pero que en breve contará con una edición física, se convirtió en la materialización de su –cada vez más intenso- activismo verde.

Fichada por King Features Syndicate, el mismo sello que distribuye a Popeye, Betty Boop y El Gato Félix (entre otros grandes títulos), su nueva obra recibió muchísimos comentarios positivos de parte de los lectores. “Creo que la gente aprecia la forma en que desglosa circunstancias algo complicadas en trozos digeribles”, señala.

Cannabis, su medicina

Por caso, el mismo “Box” Brown consume cannabis de forma medicinal para hacerle frente a una serie de problemas que acarrea desde su adolescencia. Y desde el año 2018, se convirtió oficialmente en un paciente médico del estado de Pensilvania.

Allí, el cannabis no es legal para uso recreativo, pero sí lo es para uso medicinal. “Es muy caro y de baja calidad”, avisa.

Y, con el envión, se tienta trazando un semblante de lo que pasa en su ciudad y en otras coordenadas: “El cannabis está gestionado por un puñado de empresas con buenos contactos. En la ciudad de Filadelfia hemos despenalizado el consumo de cannabis. Sin embargo, todavía hay arrestos, aunque en su mayor parte la gente sólo recibe una multa de u$s 25 por consumo o posesión en público. Mientras tanto, a 5 minutos de distancia, en Nueva Jersey, tienen cannabis recreativo legal, pero ahora mismo el mercado parece casi idéntico al nuestro, tal vez más caro”.

Todo cannabis es ‘medicinal’

El ilustrador ha usado cannabis medicinal durante “toda su vida adulta” para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), la ansiedad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

“Participar en este mercado me radicalizó por completo”, asegura.

Y sigue: “Pasaba mucho tiempo hablando de esto en Twitter, pero no creía que la gente me escuchara. Así que el cómic es una consecuencia de la frustración de ser un consumidor que lleva viendo todo este asunto cada vez más sacudido”.

—¿Cuál es tu opinión a propósito del cannabis recreativo?

—Hasta cierto punto, creo que todo el consumo de cannabis es médico, incluso el llamado “consumo recreativo”. El uso recreativo tiene que ver con el mantenimiento de la atención, que es de importancia médica para todos.

La guerra contra la ‘Guerra contra las drogas’

Anteriormente, “Box” Brown se despachó con Cannabis: The Illegalization of Weed in America, una historieta que desenmarañó los misterios detrás de la fatídica “Guerra contra las drogas”, aquella política impulsada por el gobierno de EEUU orientada a la persecución de la producción, el comercio y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas.

El término “Guerra contra las drogas” (War on Drugs), popularizado por el entonces presidente norteamericano Richard Nixon en 1971, sirvió para declarar a “las drogas” como “enemigo público de su país” encendiendo una maquinaria propagandística que, de alguna u otra manera, aún continúa acechando a América Latina y a las poblaciones más vulnerables de EEUU.

Todo eso narra “Box” Brown –de forma pop pero increíblemente desgarradora- en su novela gráfica.

—¿Cuál pensás que fue el objetivo de tantos años de ilegalidad y sufrimiento a partir de esa “Guerra contra las drogas”?

—Creo que el objetivo era mantener la bota en el cuello de los pobres, la clase trabajadora, los inmigrantes y las minorías. Ha sido una excusa para encarcelar a poblaciones no deseadas en todo el mundo. Cuando escarbas en la historia siempre se ha tratado de esto e, incluso, continúa hasta hoy.

A la sazón, debido a sus avasallantes ventas, Cannabis: The Illegalization of Weed in America se convirtió prácticamente en un best-seller con sus propias ediciones en italiano, portugués y francés.

“Hace poco, una empresa de vidrios norteamericana me contó que le dan el cómic a todos sus nuevos empleados. También me enteré de que fue adoptado por algunos cursos universitarios como parte del plan de estudios”, sorprende el autor.

—¿Qué les dirías a quienes hoy en día se oponen a la legalización del cannabis medicinal continuando –consciente o inconscientemente- con esa mirada impuesta por la “Guerra contra las drogas”?

—Oh, es difícil discutir con estos tipos pero, por lo menos aquí en los EEUU, son cada vez más insignificantes. Creo que nuestro mayor oponente es el estigma interiorizado contra el cannabis. Un porcentaje muy alto de personas quieren legalizar el cannabis, pero siguen pensando que la marihuana debe estar fuertemente regulada y, en cierto modo, estigmatizada. No estoy dispuesto a aceptar a la gente que dice “claro que hay que legalizar el cannabis, pero asegúrate de tener guardias armados y mantenerlo tan protegido como el uranio”. ¿Es una sustancia segura y legal o no? Si estamos mayoritariamente de acuerdo en que es una sustancia segura, ¿por qué la estamos regulando más que los productos farmacéuticos o, incluso, más que las armas?

La voz de los invisibles

Entre sus cómics fumones favoritos, “Box” Brown destaca a Meg, Mog and Owl del psicodélico, estrambótico y siempre genial Simon Hanselmann. Y también recomienda los cómics de Dungeon Quest, de Joe Daly, que suelen revolver ideas sobre cannabis y nuevas cepas.

Asimismo, con Legalization Nation, cuyas tiras continúan saliendo regularmente y se financian gracias al aporte de mecenas en Patreon, busca reducir los estigmas que rodean al mundo del cannabis y, de paso, fomentar el debate “más allá de las cotizaciones y las marcas de los famosos”.

Así las cosas, buscando el reverso de ese costado más industrial del cannabis, “Box” Brown busca darle voz a los consumidores y pacientes, cuyas miradas suelen estar perdidas entre el ruido.

En la actualidad, está preparando una especie de guía ilustrada para nuevos consumidores de cannabis. “Básicamente, les dice qué hacer en caso de que sientan que han consumido cannabis en exceso”.

Y, también, está trabajando en un libro para colorear sobre una visita a una granja de cannabis. “Todo lo vinculo con el cannabis porque me ayuda a desenvolverme a diario. Siempre lo comparo con llevar las gafas puestas”, bromea.