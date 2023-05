Ptazeta en Exclusiva: Rap Desde los 14 Años, el Freestyle como Refugio y el Sueño de Fumar Weed con Wiz Khalifa

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Empecé a hacer rap con 14 años y siempre me gustó la música en general, y bueno, el rap era mi género favorito y el freestyle también”, comenta Ptazeta en una entrevista con El Planteo. En la conversación, comparte detalles sobre su carrera, su relación con la música, el freestyle, el cannabis y la historia detrás de su colaboración con Bizarrap, el famoso productor argentino.

Curiosamente, cuando surgió la oportunidad de conectar con Bizarrap, Ptazeta no tenía música en las principales plataformas de streaming. “Lo que hacía era subir videítos de un minuto rapeando en redes sociales. Uno se hizo súper, ultra, mega viral, especialmente en Twitter. Entonces, la gente empezó a mencionar a Bizarrap”, explica. Así fue como el famoso artista llegó a conocer a Ptazeta.

La session con Biza llegó más tarde, cuando Ptazeta adquirió mayor visbilidad. Pero la rapera reconoce el mérito de Biza, el hecho de que mantuviera su palabra, y el que meses después del contacto original, volviera a ella para concretar una colaboración que le cambiaría la vida.

“Cuando salió la idea de la session por primera vez, nunca había viajado fuera de casa, ni siquiera a España continental. Si a la gente le pareció grande, imagina lo que fue para mí”, recuerda.

De free style a su style

Ptazeta comenzó a explorar el mundo del rap gracias a su pasión por el freestyle y las batallas de gallos. “A mí siempre me ha gustado escribir, cuentos, ideas, lo que fuera. A raíz de la improvisación, dije: ‘hombre, puedo sentarme a escribir una canción ayudándome de la improvisación’, y me di cuenta de que es lo que más me gusta en el mundo“, afirma. Aunque ya no practica tanto el freestyle en modo batalla, la artista confiesa que sigue disfrutando de la improvisación como método de composición.

“El freestyle fue mi refugio y terapia, me ayudó a superar momentos difíciles y a expresar lo que sentía”, explica.

A pesar de tener un gran respeto por todos los artistas del género, hay tres freestylers que la vuelven loca. “Hay tres personas que me gustan, pero mi corazón está dividido entre Klan, es impresionante ese señor, y Zasca”, confiesa. El tercero en la lista es el argentino Dani Ribba.

La respuesta

Hace unos pocos días, Ptazeta y el rapero argentino Lit Killah unieron fuerzas para presentar su innovador y explosivo nuevo single, La Respuesta. La canción combina rap y música electrónica para crear un ritmo poderosamente bailable, mostrando la identidad única de ambos artistas, que son referentes en la escena latinoamericana actual.

El el videoclip, filmado en Buenos Aires, Argentina, se puede ver a ambos artistas en un automóvil perseguido por la policía, disfrutando del momento a pesar de ello y revelando La Respuesta. La grabación del video duró aproximadamente 15 horas y contó con la participación de policías reales.

“La verdad que fue una cosa increíble, tanto la sesión porque estuvimos muy a gusto en un primer momento, como la grabación del videoclip”, comenta.

En todo esto, la opinión de su productor, Juacko, fue fundamental. “Siempre tengo su opinión muy presente, para mí es mi hermano. Así que partí de esa base: si a él le parece buena persona [Lit Killah], a mí también”, declara.

De hecho, Ptazeta y Lit Killah se conocieron gracias Juacko. Su primer encuentro en un estudio de Miami hace año y medio dio lugar a La Respuesta. La canción, cantada en un mix de inglés y español, está hecha para disfrutar entre amigos y conectarse con el ritmo incontenible, llevando al público a un éxtasis musical.

Consumo responsable

Adentrándose en el tema del cannabis, Ptazeta admite que le gusta fumar, pero reconoce que es algo que puede ser perjudicial para su salud: “A mí me gusta mucho fumar y estoy acostumbrada a fumar y escribir, la uso para entrar en contacto con mi musa. Pero no puedo ser hipócrita al decirte que no afecta mi cuerpo, mi mente, mi garganta, mis pulmones, me produce catarro, me produce gripe”. De hecho, la artista afirma que está buscando un equilibrio entre fumar por placer y fumar por vicio.

Además, habla sobre la percepción que la gente tiene de ella en relación al consumo de cannabis. “La gente, cuando me ve, muchas veces siente como que quiere fumar conmigo porque me asocia a fumar”, dice.

A fin de cuentas, para Ptazeta, todo se trata de encontrar un equilibrio, entre el goce y la salud, entre la vida personal y la laboral. “Para mí, lo más importante es el equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, porque si no tengo ese equilibrio, me cuesta mucho. Hacer yoga y meditar me ayudan mucho a mantenerme centrada”, declara.

Ptazeta también se muestra a favor de la legalización del cannabis para uso medicinal. “Con lo que haga la gente y yo, nunca rindo mucha cuenta. Para mí, todo lo que no sea dañino para la sociedad, cabe. Yo creo mucho en eso, apoyo a la gente que lo necesita”.

Finalmente, al ser consultada sobre con quién le gustaría fumar un porro si pudiera elegir a cualquier persona de la historia, Ptazeta no duda en responder: “Con Wiz Khalifa… Siento que a mí me provoca esa sensación Wiz Khalifa, como que yo quisiera fumarme un porro con él”.

El Finneas de Ptazeta

Hablando de su colaborador Juacko, el Finneas a su Billie Eilish, Ptazeta declara: “Es mi compañero, es mi hermano. No me sentiré nunca más cómoda con nadie en el estudio como siento con él, además siento que él me conoce musicalmente al hilo. El me cogió cuando yo nunca había entrado a un estudio”.

Esto es muy cierto. La artista menciona a su amado productor en todos sus temas. “Dale Juacko vamo a darle”, es una de sus más reconocidas rúbricas.

Pero, a pesar de estar acompañada por Juacko desde el día uno, la cosa no siempre ha sido fácil. En una industria dominada por hombres, la cantante se ha sentido frustrada por las expectativas y dobles estándares que enfrentan las mujeres en la música: “Yo soy así. No quiero ser menos exagerada, me parecería feo. A mí me sale decir esas cosas guarras que digo. Y también mola mucho esa parte de que la gente se impresiona, aunque en realidad ya no debería dar impresión, debería ser algo muy normal”.

Y agrega: “Si eres mujer y te gusta esto, tienes que ser muy fuerte, tienes que estar muy segura de ti misma porque te van a criticar todo lo que hagas, pero tienes que ser fuerte y seguir adelante. Estamos demostrando en todos los ámbitos, como el trabajo, el deporte o la música, que tenemos un lugar”.

Al reflexionar sobre su éxito y cómo ha cambiado su vida, menciona su sencillo Estoy Bien, que escribió durante un momento “turbio” en su vida. “Fue una época un poco turbia para mí porque fue como entre el principio del boom… Yo no entendía muchas cosas, no entendía el por qué del comportamiento de la gente, por que cambiaba su comportamiento… Esas cosas a mí sí que me hicieron como mucha dualidad y mucha pelea por dentro”, recuerda.

Pero ahora, ahora Ptazeta está bien.

Las grandes ligas

Hablando de estar bien, Ptazeta hoy está firmada bajo el sello Interscope Records, famoso por trabajar con artistas como Eminem, Dr. Dre, Selena Gomez, Lana Del Rey, Gwen Stefani, Maroon 5, Sting, U2, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Billie Eilish, Bad Gyal, Tame Impala y muchos más.

Sobre esta experiencia, la artista comparte sus temores iniciales (“no quería firmar con nadie”) y destaca la importancia de la calidad humana de las personas con las que trabaja. “Tienen una calidad humana que no había visto en otras personas; entonces, para mí, eso es lo que más me vale”, dice sobre el equipo de Interscope.

Llegando hacia el final de la charla, la rapera se adentra en sus influencias y colaboraciones soñadas, mencionando a artistas como Wiz Khalifa, Eladio Carrión y Rosalía, entre otros.

Habiendo sido una visionaria, una savant, desde el primer día, Ptazeta adelanta lo que cree que se viene en la música latina: predice un furor por la mezcla entre el género del corrido (mexicano) y el trap.

“Al final, todo eso se compone de una letra que está a base de una rima que es una poesía; entonces, al final, todo es rap para mí, y yo considero que las personas que escribimos en sí, hacemos poesía, sea lo que sea. Aunque haga reggaeton, cumbia o música clásica, yo me considero rapera”, concluye.

