EXCLUSIVA: Trabajar en Cannabis en EEUU, Ejecutiva del Sector lo Cuenta Desde Adentro

Nota por Nicolás José Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

En mayo, Leafly, un mercado de cannabis en línea, publicó su sexto Informe Anual de Empleos de Cannabis en asociación con Whitney Economics, una firma líder en consultoría comercial e investigación del sector del cannabis. Según el informe, la industria del cannabis legal vendió en EEUU casi USD 25 mil millones y creó más de 100.000 nuevos empleos en 2021.

En EEUU, el cannabis legal ya generó 428.059 puestos de trabajo. El país tiene tres veces más trabajadores de cannabis que dentistas y Leafly pronostica que, en caso de legalizarse el cannabis en todo el país, el mercado de uso adulto podría crear alrededor de 1,75 millones de empleos.

Contenido relacionado: ENTREVISTA: ¿Cómo Proyecta el Vicepresidente de Honduras Generar 85 mil Puestos de Trabajo con el Cultivo de Cannabis?

El año pasado, la industria legal del cannabis en EEUU creó más de 280 puestos de trabajo por día.

En los mercados donde el cannabis de uso adulto es legal las personas están dejando sus trabajos actuales y se están mudando a la industria del cannabis de uso adulto. Pero, ¿a quiénes emplea la industria? ¿Por qué se están pasando al cannabis? Y, ¿qué posiciones existen?

¿Qué trabajos crea el cannabis de uso adulto?

Karson Humiston, es CEO y fundadora de Vangst, una firma de selección de personal, líder en la industria del cannabis en EEUU. Vangst tiene más de 1300 clientes y acaba de cerrar una serie de financiación por USD 19 millones. “Hay distintos tipos de trabajos en este espacio, en muchas categorías diferentes. Son más de 400.000 personas, que en los próximos cinco años serán un millón”, afirma Humiston desde su oficina en Denver, Colorado.

“Hoy tengo más de 6000 puestos de trabajo abiertos. Son personas que dejaron otras industrias, expertas en cultivo o que trabajan con cannabis ya cosechado, manicurando flores. Es gente que trabajaba en una granja de tomates o pepinos”, explica Karson al paso que disecta la cadena productiva del cannabis para dimensionar mejor su oferta laboral.

“Otra categoría sería las manufacturas, donde convierte el producto en vapeadores, gomitas, lociones, tónicos, etc. Y ahí entran las personas que trabajan en los laboratorios de extracción, los técnicos y científicos en investigación y desarrollo. Y, por supuesto, las personas que empaquetan y envían el producto”, agrega la ejecutiva de Recursos Humanos.

Asimismo, Karson destacó el segmento minorista donde se emplea a conocedores del cannabis que asesoran a los clientes sobre el producto que adquieren. “Al por menor se emplea personal de comercio que trabaja en la tienda minorista, ya sea un gerente, un ‘contable’, seguridad, y budtenders para la venta al público”.

Contenido relacionado: 7 Consejos para Trabajar en la Industria del Cannabis

Además, la ejecutiva señaló la importancia de las empresas auxiliares al cannabis. Es decir, aquellas que proveen de bienes y servicios a las empresas que lo producen. “Ofrecen puestos como marketing, ventas, finanzas, recursos humanos, comunicación y tecnología”, aclaró.

¿Por qué las personas prefieren trabajar en cannabis?

Karson pone a las personas que buscan trabajo en el cannabis en tres categorías ideales. Por un lado, las personas que están orgullosas de trabajar en la industria del cannabis y les apasiona unirse a ella “son personas que buscan generar un cambio reparador en la sociedad”, explica Karson. “Se unen por razones de justicia social. El estado de Nueva York es un ejemplo. El 50% de las licencias se destinarán a pequeños emprendedores que se vieron afectados por la guerra contra las drogas”, explica Karson y agrega que la empresa ya cuenta con un programa de trabajo a tono con la legislación.

“Tenemos un programa de reingreso en el que estamos ayudando a personas que anteriormente estuvieron encarceladas a ingresar a empleos en muchas empresas de cannabis que tienen programas de equidad social”.

Al mismo tiempo, existen personas que se unen por cuestiones de salud y de acceso al cannabis y por razones económicas.

En torno al salario que perciben los trabajadores de la industria, la gerente explicó que los salarios parten de una base, que es el salario mínimo por estado. Aunque, a menudo, las empresas intentan pagar por sobre el salario mínimo para obtener mano de obra calificada que busque asentarse en el rubro.

“Si vas a trabajar en una posición agrícola, no te van a pagar mucho más de lo que ganas por cultivar tomates. Sin embargo, serás parte de una industria próspera que puede acelerar tu trayectoria profesional. Esa es una razón por la que podrías querer mudarte [a donde el cannabis es legal]. Puedes trabajar como trimmer [manicura de flores] durante un año y crecer con el negocio”. Así anticipa Karson el derrotero común de un empleado de cannabis, de “junior”, a supervisor, a manager, etc.

Guia de salarios: ¿Cuánto paga el cannabis legal?

Según la Guía de Salarios 2021 de Vangst, 10.8% de los puestos en la industria corresponden a “especialistas” (técnicos), 19.3% son posiciones “de entrada” y más del 40% corresponden a administración y puestos intermedios. La mayor cantidad de puestos de trabajo en la industria se encuentran en California, Colorado y Michigan, seguidos por Massachusetts y Nevada.

Un gerente de cultivo, responsable de ayudar en la supervisión del cultivo, instalación, propagación, vegetación y floración puede ganar entre USD 50.000 y USD 80.000 al año. Mientras que un horticultor, responsable del mantenimiento y saneamiento de la instalación de cultivo (Harvest Manager o técnico de cultivo) puede llegar a percibir entre USD 40.000 y USD 70.000 al año. Los trimmers son responsables de podar flores a mano de manera eficiente. Generalmente, en el circuito legal, esta es una posición que se paga entre USD 14 y USD 22.50 la hora.

Contenido relacionado: 11 Opciones de Trabajo para Amantes de la Marihuana

Ya en el laboratorio, donde el cannabis se procesa, un director de extracción o director de laboratorio, que supervisa el desarrollo de procesos poscosecha, realiza análisis químicos en base a protocolos de trabajo, puede cobrar entre USD 80.000 y USD 160.000. Un gerente de cumplimiento, responsables de investigar e interpretar el cumplimiento normativo en toda la cadena de suministro de cannabis incluyendo su cultivo, manufactura, y venta al por menor puede ganar entre USD 60.000 y USD 115.000 al año.

Un supervisor de laboratorio, puede llegar a ganar entre USD 50.000 y USD 85.000 al año, mientras que un analista, puede percibir un salario que oscila entre USD 50.000 y USD 120.000 al año. Un técnico de extracción puede ganar entre USD 16 y USD 21 por hora.

Uno de los puestos más interesantes, el de “especialista en comestibles”, que requiere la supervisión de la cocina, la formulación, dosificación y limpieza del equipo de producción, paga entre USD 50.000 y USD 90.000.

Los empaquetadores son principalmente puestos por horas responsable del embalaje preciso de cannabis en recipientes previamente pesados con juntas pre-laminadas. Su salario varía entre USD 14 y USD 20 por hora.

Los budtenders reciben propinas y su salario por hora puede variar entre USD 14 y USD 25 dependiendo de si hace entregas o no. Una persona encargada de un depósito o acopio de cannabis, una posición que combina servicio al cliente, registro, mantenimiento y cumplimiento de pedidos puede cobrar entre USD 17 y USD 19 por hora.

Un despachante de cannabis y agente de servicio al cliente puede cobrar entre USD 15 y USD 18 la hora. Por último, los repartidores de cannabis, budtender móviles, que trabajan para minoristas autorizados a entregar cannabis a domicilio, pueden ganar entre USD 17 y USD 21 por hora más propinas.

¿Cuáles son las principales habilidades requeridas por la industria de uso adulto?

La CEO explicó que, actualmente en EEUU, existe una escasez de mano de obra que trabaje por hora.

“Hay 11 millones de puestos de trabajo abiertos en los EEUU. Por lo tanto, hay una escasez de personal de nivel ‘de entrada’, personas que se dedican a la agricultura y la industria ligera. No tienes que tener ninguna experiencia previa. Solo entrar y capacitarte en la empresa. Es un oficio”, explica Karson.

Contenido relacionado: Por Qué Trabajar en la Industria de la Tecnología Es Maravilloso si te Gusta el Cannabis

“Hay posiciones en cultivo, manufactura de extracciones y concentrados de cannabis y venta al por menor de flores, extracciones y concentrados. No alcanza con una sola habilidad. Por ejemplo, Alexis, quien arregló esta llamada, trabaja para una firma de relaciones públicas de cannabis. Y si tienes experiencia en el comercio minorista, podrías ser budtender”, agregó.

—¿Cuál sería el trabajo de un budtender?

—Son personas que administran dispensarios, atienden al público y/o trabajan con la gente que atiende al público. Educan a los clientes sobre el producto y se lo venden. Le informan cómo fue cultivado, procesado, analizado y cuales son sus propiedades terapéuticas, terpenos predominantes, aroma, sabor y métodos recomendados de consumo. Son personas con experiencia en ventas que trabajan en comercios minoristas, que hoy trabajan en un restaurante, por ejemplo. Son personas que pueden hablar con los clientes y decir “Hey, aquí hay un producto que yo les recomendaría”. Esas son algunas de sus funciones principales. Es decir, “Oye, estos son los productos que vamos a vender mañana. Estamos teniendo esta oferta”. Serían las habilidades básicas para trabajar en la venta minorista de cannabis.

Recursos Humanos 420: Regulación y Capacitación

A la hora de dinamizar el crecimiento de una industria en formación, contar con recursos humanos calificados resulta indispensable. Karson entiende que un mercado regulado ayuda a garantizar la generación de empleos decentes y la capacitación constante ayuda a las empresas a mantenerse en el negocio.

“Un ejemplo de lo que no funciona bien es [el estado de] Oklahoma, donde la regulación es muy limitada y existen muchos negocios de cannabis. Es una carrera a la baja, a ver quién vende el cannabis más barato con el menor número de empleados. Hay cannabis de baja calidad, no es rentable y no hay buenos trabajos en comparación con otros estados que tienen un mejor marco regulatorio que permite a las empresas pagar al personal un salario por encima de lo digno. Algunos estados con marco regulatorios sólidos son los que ofrecen los mejores trabajos”.

Karson destacó el trabajo de los departamentos de recursos humanos en el ensamblaje de las personas que hacen a una industria nueva como es el cannabis.

“Hemos visto muchas oportunidades realmente excelentes para que las personas que están en recursos humanos ingresen al cannabis y ayuden a las empresas a crecer en escala. Tienes que tener recursos humanos, tienes que tener quien reclute y entrene a tu fuerza de trabajo”, afirmó.

Contenido relacionado: Seth Rogen Abre las Puertas de su Casa: Cómo Trabaja el Ícono Cannábico

—¿Trabajas con pequeñas empresas, grandes empresas, asociaciones?

—Es una combinación. Trabajamos con cuentas empresariales, que son principalmente operadores multi estatales como Green Thumb Industries y Curaleaf. Pero también trabajamos con operadores de un solo estado, como Copper State, en Arizona. Trabajamos con empresas que están integradas verticalmente, lo que significa que cultivan cannabis, producen y fabrican cannabis y lo venden. Pero también trabajamos con segmentos de la cadena de valor del cannabis y minoristas en tiendas físicas. Trabajamos con Dutchie, que es un sistema de pedidos en línea y punto de venta; y con Leafly, un mercado B2B mayorista con una división de logística de cannabis a domicilio.