Argentina: ¿Qué Expectativas Tienen los Usuarios de Cannabis sobre del Gobierno de Javier Milei?

Ya cruzamos el Rubicón del balotaje, las cartas están echadas: Javier Milei fue electo presidente de la República Argentina. Por estos días, al tratarse de una experiencia política sin precedentes, se viven momentos de máxima expectativa e incertidumbre.

¿Qué sucederá con el destino del país?

Mientras tanto, antes de que Milei asuma a sus funciones el próximo 10 de diciembre, El Planteo convocó a diversos usuarios de cannabis para que den su punto de vista y aporten algunas sensaciones preliminares.

¿Cuáles serán las políticas cannábicas que el nuevo gobierno podría encarar de cara al futuro? ¿Qué creen que pasará con el REPROCANN, el sistema de pacientes de cannabis? ¿Piensan que la industria podrá seguir desarrollándose?

Y, lo más importante: pensando exclusivamente en materia 420, ¿qué piensan los votantes de Sergio Tomás Massa y de Javier Milei a propósito de la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada?

A continuación, algunas primeras aproximaciones:

Pablo, 43 años, diseñador gráfico y cultivador de cannabis medicinal. Vive en Azul, provincia de Buenos Aires. Votó a Sergio Tomás Massa.

Quisiera que no metan mano, que no traben nada y que no tiren hacia atrás lo que se hizo. En el centro de la provincia ya estuvo organizándose una mesa de cannabis medicinal en la municipalidad donde se congregan médicos, farmacéuticos, abogados, la Universidad del Centro, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Básicamente la mayoría de los sectores interesados en la población.

Lo ideal sería que, teniendo el ARICAMME, empiecen a salir rápido las licencias para producción, hacer una ONG de la salud que permita tener más variedades genéticas y me gustaría que no se trabe tanto a nivel legal.

Lo que pudimos comprobar es que las fuerzas policiales, cuando están capacitadas, “no hacen drama” porque es algo respaldado por una ley.

La clave de todo esto es que haya luz: hay que hacer las cosas bajo los ojos del Estado, porque tiene que ser la manera más prolija. No va más hacer las cosas “por izquierda”. Queremos que esto siga creciendo: las bases están y el camino es hacia la legalidad.

Sería una excusa publicitaria “ir contra el cannabis” porque estarían haciendo mierda una gran industria en desarrollo de la que, tranquilamente, podríamos ser pioneros.

Nos hemos cruzado con gente reaccionaria que no quería saber nada con la palabra “cannabis” y terminó teniendo experiencia personales con conocidos que, en tratamientos oncológicos o en sus últimos días de vida, tomaron aceite y pudieron afrontar los procesos sin dolor y con una mejor calidad de vida. Eso no te lo cuenta nadie, lo tenés que ver. Hay gente antiporro que vio eso y le fue cambiando la cabeza.

Las leyes no son de un partido, no son banderas que se las puedan adjudicar: el cannabis en Argentina es una actividad que tiene luz. Y el Estado, tranquilamente, puede saber y mirar qué es lo que está pasando.

Lucas, 25 años, comerciante. Vive en La Plata, Buenos Aires. Votó a Javier Milei.

Con el tema REPROCANN, me gustaría iniciar con un pensamiento de Alberti que es, bueno, no pedir permisos. Pedirlo es negar la libertad. Considero que una planta no puede ser ilegal nunca, es una locura.

Y considero que el REPROCANN está mal, porque está mal pedir permiso. Yo no quiero pedir permiso para hacer algo de lo cual, si me causa algún efecto negativo, me tendré que hacer cargo.

Yo creo que la legalización de la marihuana es necesaria. Si bien no es un tema urgente, sí es un tema que hay que hablarlo porque, hoy en día, está generando negocios paralelos. Por ejemplo, el tema de consultas médicas falsas para patologizar a alguien y de esa manera poder legalizar el hecho de tener una planta en tu casa.

Tanto el uso recreativo como el uso medicinal deben ser liberados y no se tiene que perseguir a los usuarios. Cuando vos ilegalizás algo, favorecés al mercado negro y en Argentina el tema del narcotráfico avanzó demasiado. Creo que la legalización de la marihuana podría ser algo que ayude mucho a combatir ese mercado.

En cuanto a lo que es la industria cannábica: claramente, una vez que se avanza con la legalización, eso quedaría a manos del privado, que tiene un gran potencial para que se avance mucho en los distintos progresos.

Actualmente, para lo que es el cultivo, tenemos grandes empresas argentinas, que –quizás- si abrimos un poquito los mercados, alentamos la competencia. Incluso, legalizar la marihuana serviría para sacar esa estigmatización que hay sobre los consumidores y la industria podría crecer muchísimo más.

Me parece que también se habló mucho de Milei con respecto a que “es la derecha”, que “es el fascismo”, que “es esto”, que “es lo otro”, cuando -en realidad- entre las dos opciones que hubo en el balotaje, fue el único que tenía una visión potable para una legalización total de la marihuana, tanto de uso recreativo como medicinal.

También, bueno, creo que el sistema actual favorece a los políticos. Un caso muy claro es el de Jujuy. No puedo entender por qué se le da el monopolio del cultivo del cannabis al hijo del gobernador y que lo manejen todo entre familias.

Es una industria que debería ser libre, el que quiere invertir en ella y el que quiere producir, el que quiera trabajar, el que quiere hacer lo que quiera, debería poder hacerlo.

Ayelén, 33 años, empleada. Vive en Granadero Baigorria, Santa Fe. Votó a Sergio Tomás Massa.

La verdad que el futuro a mí me genera ansiedad y un poco de temor, porque las propuestas de Milei fueron la privatización del sistema público de salud y la legalización del consumo de drogas.

Por lo tanto, me parece que hay una contradicción en sus propuestas, porque si no tenemos un Ministerio de Salud, no vamos a poder consumir de manera consciente y con información, sino que vamos a terminar con muchos jóvenes y adultos sin acompañamiento de salud pública y sin acompañamiento de salud mental.

Estaría mal que solamente puedan a poder acceder a ellos las personas que tengan dinero. Me parece algo aberrante que se ponga como prioridad el dinero ante la vida de cualquier argentino o argentina.

Cristian, 36 años, cajero de una farmacia. Vive en La Matanza, Buenos Aires. Votó a Javier Milei.

Lo que quiera hacer el gobierno de Milei, la verdad que lo desconozco. Pero voy a dar mi mirada como votante: primero que todo, se tienen que sentar todas las partes interesadas y demostrarle al gobierno de Milei que la industria del cannabis puede generar mucho dinero y fuentes de trabajo.

Una vez demostrado esto, deberán crear y/o modificar leyes para que se dé el primer paso para que empiece a girar la rueda de la industria y lluevan las inversiones, sean argentinas o extranjeras.

Paralelamente, se deberá otorgar las licencias correspondientes y darle continuidad al REPROCANN.

Tomás, 24 años, maneja un canal de stream y es creador de contenido en las RRSS. Vive en La Plata, Buenos Aires. Votó a Sergio Tomás Massa.

Creo que el gobierno de Milei va a tener una gran tendencia a la criminalización de la planta y su consumo en diferentes variantes, usando al narcotráfico como enemigo interno para justificar la represión.

Con el REPROCANN, no sé, pero puede que no haga nada y lo deje. O, directamente, que lo anulen. Pero ya requeriría el aval del Congreso, a no ser que se anime a gobernar por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Si fuese liberal, no tendría problemas en el desarrollo de la industria del cannabis en nuestro país. Pero no tengo esperanzas.

Pablo, 39 años, empleado de comercio. Vive en La Matanza. Votó a Javier Milei.

Con respecto a lo que, como liberal, espero del nuevo gobierno: creo que no hay ningún impedimento ideológico que justifique la prohibición del consumo recreativo del cannabis. Pero tenemos un contexto bastante complicado que no sé si se tomaría como una prioridad hoy el tratar de buscar la legalización.

Creo que, a medida que se vayan resolviendo los grandes problemas que tenemos, se van a ir tratando estas cuestiones.

Después, en relación al REPROCANN, creo que directamente no debería existir y habría que legalizar el consumo recreativo. Si total… las condiciones para habilitarte al REPROCANN son demasiado amplias. Una persona que le duele el dedo del pie argumenta que es un dolor crónico y que necesita consumir cannabis, se lo habilita.

Lo veo más como una cuestión burocrática. De decir, “bueno, trato de sacarle un poco de plata a la gente de alguna forma, y cada X tiempo tenés que renovar el REPROCANN”. Y nada más. O sea, no le encuentro lógica alguna el por qué debería de existir.

Con respecto a la industrialización, creo que lo más factible al corto-mediano plazo es que se pueda habilitar. Bueno, en Jujuy pasa eso: Gerardo Morales lo impulsó ahí. Creo que el único tema sería si replicarlo en cada provincia o hacerlo a una escala nacional.

Teniendo en cuenta que hay que activar la industria y que se necesitan los dólares, creo que no hay ningún impedimento argumentativo que impida que esta actividad se vaya a explotar en el corto plazo. O sea, no le encuentro lógica a que no suceda.

Grace, 35 años, cultivadora y dueña de una marca de semillas. Vive en Vicente López, Buenos Aires. Votó a Sergio Tomás Massa.

Creo que no va a dejarnos avanzar en nada. De hecho, el tema de las licencias de ARICAMME viene bastante parado, al igual que las aprobaciones de REPROCANN.

Entonces, a mi entender, no va a ayudarnos a progresar en todo el tema industrial ni tampoco legalizar la planta.

Por ende, al reducir el Ministerio de Salud (tal y como dice), no vamos a tener un sistema organizado, ni tampoco se nos va a tomar como pacientes si no como “otra cosa”. Ya que, para ellos, los argentinos “somos ignorantes”.

Me da miedo que no renueven los REPROCANN que están en trámite y que no se priorice la salud.

Y en cuanto a encarar un proceso industrial, mientras para él y su gobierno la planta siga siendo “una droga”, nunca van a poder ver la cantidad de empleo que generaría.

No nos va a quedar otra que seguir luchando por nuestros derechos.

Mau, 36 años, cultivador. Vive en La Lucila, Buenos Aires. Votó a Javier Milei.

Creo que estamos ante un momento en que el gobierno tiene la posibilidad y la capacidad de empezar a ver nuestra industria como una herramienta más para la activación de la economía, así que las expectativas son muy grandes.

Queremos seguir con el REPORCANN. Creo que el REPROCANN es una herramienta súper para la comunidad cannábica, para la gente que realmente necesita la atención de un aceite o de una crema.

La realidad es que nos encantaría seguir por este camino, que se apoye la industria y que se vea al cultivo como una herramienta más de la economía, más que nada a nivel industrial.

