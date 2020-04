Así reconstruí mi empresa después de ser despojado la operación Pipe Dreams

Cuando los federales me arrestaron y cerraron Jerome Baker Designs, tuve que reconstruir mi compañía durante más de una década. Muchos negocios tendrán que descubrir cómo volver a armar sus negocios a raíz del coronavirus. Aquí está la historia de cómo volví a armar a JBD.

Construí Jerome Baker Designs en una de las principales compañías de vidrio de cannabis a lo largo de la década de 1990 y principios de 2000. En 2003, los federales realizarón la Operation Pipe Dreams, tomando medidas rigurosas contra los productores de vidrio en la industria. Fui cerrado por las autoridades federales. Perdí todo, fui sentenciado a un año bajo arresto domiciliario y a 5 años en libertad condicional federal. Eso fue en realidad muy difícil y molesto.

Mi sitio web, JeromeBaker.com, fue incautado, junto con todo mi inventario, activos, en 2003 en Eugene, Oregon. Además, pusieron un gráfico en el sitio web de una bandera de los Estados Unidos y colocaron que ese sitio era propiedad del gobierno. Tuve que trabajar sin un sitio web por un tiempo. Me quedé bajo tierra. La verdad quería ser lo que muchos consideran “un buen chico”. Enseguida que terminé mi arresto domiciliario, empaqué mis maletas y me mudé de Eugene, Oregón a Maui, Hawai, donde me mantuve bajo perfil y hice arte en vidrio de alta gama.

Tan pronto como fui arrestado, y todos mis estudios e instalaciones fueron cerradas, supe que necesitaba mantener mi relevancia de alguna manera. En mi corazón, sabía que eventualmente podría traer de vuelta a Jerome Baker. Había estado haciendo demasiados negocios, y era una industria de nicho demasiado genial para caer y desaparecer para siempre. Si mantenía las cosas relevantes de alguna manera, podría vender otro producto con ese mismo logotipo.

Cuando se trató de reconstruir el negocio después de haber sido arrestado, el desafío estuve en trabajar dentro de las leyes existentes, para no ser arrestado nuevamente. Ese fue mi enfoque principal. El segundo desafío fue poder usar el mismo logotipo y los mismos conceptos de marketing y marca que teníamos desde nuestros inicios y volver a activarlos. Durante los 10 años que no estuvimos presentes en el negocio de los pipes, tuvimos que mantener el compromiso con nuestra antigua clientela, por lo que los nuevos jóvenes de 21 años que ingresaron a la industria no nos conocieron. Tienes que mantenerte relevante con las nuevas personas que compran.

Me mantuve en lo que podía hacer para ser legal y seguir siendo relevante, y decidí comenzar a hacer tablas de patinaje estatales y productos de estilo de vida. Incluso tuve un pequeño equipo de skate durante varios años, y salíamos por las carreteras. Vendí cubiertas en las tiendas para fumadores en las que vendía mis producos de vidrio. Usaba esas mismas conexiones y les vednía patinetas, camisetas, sombreros, cosas geniales para el estilo de vida.

La verdad que económicamente no significaba un gran valor, pero me mantuvo a flote y mantuvo la marca relevante. Usamos el mismo logotipo y lo colocamos en la parte inferior de la patineta. Los patinadores que fumaban cannabis podían tener una patineta y contar su pequeña historia de fondo sin hojas de marihuana o imágenes de cannabis en sus cubiertas.

Pero, para ser sincero, las patinetas no fueron una buena decisión comercial. Fueron una mala decisión emocional. Nunca debí haber gastado nada de ese dinero, y en su lugar hice algunas piezas para la cabeza y continué con los productos en vidrio. Las cosas del monopatín no mantuvieron viva la marca. Lo que me mantuvo vivo fue soplar arte en vidrio. Agradezco las patinetas. Tenemos algunos productos excelentes, y pasamos momentos increíbles vendiéndolos con un increíble equipo de skate y todo lo demás. Pero, podría haber sido más sabio con mis procesos de toma de decisiones. Finalmente, sentí que era seguro comenzar a retomar el negocio de las piezas en vidrio nuevamente.

Cuando aparentemente desapareces de una industria por cierto tiempo y luego regresa a ella, el enfoque principal es la clientela que solía saber de nosotros. Una vez que comencé a hacer las pipas, de nuevo, busqué a JeromeBaker.com, mi antiguo sitio web, y por un milagro estaba a la venta por $ 700. Cómo funciona todo esto, la verdad no lo sé. Un ejemplo puedes verlo como cuando el gobierno confisca un automóvil y luego lo subastan. De alguna manera, pude recuperar el auto. No sé de otro caso en el que un sitio web fue incautado por el gobierno federal, hay sido recuperado por los propietarios y puesto nuevamente en funcionamiento.

Inicialmente, no tenía mi propio estudio. No hasta 2018, cuando realmente comenzamos a tararear en Las Vegas. De 2003 a 2018, solo trabajaba en los estudios de otras personas. Entonces tuve que entrenar a sus muchachos y usar su equipo para hacer mis piezas. Tuve que sacrificar un poco de mi elemento de diseño.

Pude usar el equipo de otras personas, porque tenía una buena reputación entre las personas que tenían estudios o fábricas. Me mostraron respeto diciendo que entrara y usara mi equipo. Me cobrarían el mínimo y lo resolvimos. Teníamos un respeto mutuo. Hay un cierto ambiente familiar entre las personas con las que trabajé durante ese tiempo.

No habría habido otra manera de hacer mis piezas sin el apoyo de mi red. Fue realmente importante que obtuviera las personas adecuadas que pudieran trabajar conmigo, porque, durante ese tiempo, había algunas buenas fábricas en Estados Unidos. Tenía que entrar en ellos, y personalmente sobre los productos y hacerlos específicos para mí. En estos días, no hay tantas fábricas, ya que todo se ha subcontratado a China o en cualquier otro lugar.

Cuando el cannabis se legalizó por primera vez en 2012 en Colorado, me invitaron a participar High Times Cannabis Cup. Esa Cannabis Cup fue el momento en que supe que, en Estados Unidos, la marihuana se convertiría en legal, y podríamos traer de vuelta a JBD, por seguro. No había peros en mi mente, pensé, esto va a ser enorme. Sabía que teníamos algo valioso, porque todavía seguiamos en pie. No había nadie más allí en ese momento, que había sido arrestado y quería volver y hacer pipas.

El segundo punto para nuestro negocio fue la legalización del cannabis en Nevada. Tenía la marca más grande en la costa oeste. Y sabía que habría cientos de ferias comerciales de cannabis, y que las más grandes serían en Las Vegas. Decidí conseguir un almacén en la calle desde donde están todas las ferias comerciales, y todos mis compradores podrían venir a visitarme. El almacén en Las Vegas ha sido mi gracia salvadora. Lo obtuvimos una semana después de la legalización.

Hemos estado allí desde entonces, y solo ha sido una caja de frutos, quiero decir, un foco de actividad. Todos vienen a mi almacén, incluyendo jugadores de béisbol, estrellas de rock, raperos, maestros del tatuaje. Entonces, ha sido muy divertido. La exageración y la energía de Las Vegas realmente han llevado nuestro negocio al siguiente nivel.

La respuesta que he recibido hasta ahora de las tiendas de cabecera y la industria ha sido excelente. Tengo amigos, dueños de tiendas, con quienes he estado tratando durante más de 20 años. Como tengo mi propio estudio y mis propios muchachos, ya no tengo que sacrificar esos elementos de diseño como lo hacía antes de tener mi propio estudio.

Ahora podemos hacer cosas brutales. También podemos hacer trabajos personalizados; lo que la gente quiera, todo el mundo ha sido extremadamente receptivo y promocionado poder obtener este tipo de pipas. La gente está mentalizada, y yo también. Pronto, el cannabis será legal a nivel nacional. Este es solo el comienzo para la industria del cannabis.

También es solo el comienzo para JBD. Estoy construyendo algo de lo que puedo estar orgulloso, y tal vez incluso transmitirlo a mis hijos. Esto siempre fue a largo plazo, y por eso. Con paciencia y determinación, pude volver a arrancarlo.

En este momento, hay mucha incertidumbre sobre el coronavirus. Pero, no importa cuán mal se vea, tenía todo incautado y estaba mirando la cárcel, siempre hay una luz al final del túnel.