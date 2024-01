‘No hay Plata’: ¿Cómo Administrar tu Cannabis en Tiempos de Crisis?

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

El sueño de la abundancia, la realidad de lo que hay. De hecho, ¡vamos!, la única verdad es la realidad: a veces tenemos, a veces no. Y en tiempos de ajustes, llegan algunos replanteos: si el esfuerzo pasa por dar de baja plataformas audiovisuales, por regular las compras de chucherías, por caminar para buscar precios, por optar por algunos productos sustitutos, ¿también recortaremos el consumo de cannabis?

“No hay plata”, dijo el presidente argentino Javier Milei en su primer discurso público.

Ante un escenario complejo y de cierta fragilidad económica, ¿qué presupuesto se invierte y cuál es la mejor manera de administrar la marihuana en estas épocas delicadas?

Recomendaciones generales

“Al no estar regulado, el mercado paralelo de cannabis aumenta los precios sin ningún tipo de control. El cannabis cada vez está más caro y nuestras cuentas bancarias más vacías, por lo cual hay que ser estratégicos en la forma de adquirir y administrar”, dice Julieta Sabatini, médica clínica especializada en psicoinmunoneuroendocrinología.

¿Y qué hacemos, entonces?

Obviamente, a la hora de responder esta pregunta, existen diversas particularidades y singularidades. El disclaimer: vamos a generalizar, pero cada caso es un mundo.

“Hay tantas formas de consumo como usuarios. Hay personas que lo necesitan como medicamento cada 6 horas y hay quienes consumen por recreación 1 vez por semana o al mes”, advierte la especialista.

Por eso, en estos momentos, muchos recomiendan el autocultivo. ¿Por qué? Porque además de las ventajas económicas y de la independencia, también permite tener ecualizados los porcentajes de THC y CBD.

¿Y si no puedo cultivar? “Podés asociarte con algún amigo para facilitar el proceso”, sigue Sabatini.

Cómo administrar la marihuana: la voz de los expertos

Y en lo práctico, además, hay algunos consejos que podemos llevar adelante para mejorar rendimientos, prácticas, usos y costumbres.

“Desde mi experiencia, uno puede ser evitar mezclar el porro con otra sustancia como para alargarlo. Sobre todo con tabaco porque uno puede acostumbrarse. Y es una práctica muy común, por ejemplo, en Europa”, arremete Nicolás J. Rodríguez, periodista de El Planteo y el tipo que más sabe de cannabis en la República Argentina (n. de redacción: trabajamos a diario con él, damos fe de que es completamente cierto).

“También recomiendo no arrancar el día y fumar. Porque le pasa lo mismo que al estómago, que cuando uno come mucho se dilata y después no hay con qué llenarlo. Y la comparación sirve a la inversa. Como disciplina propondría empezar a fumar desde el mediodía y no en la mañana. Creo que lleva a consumir mucho más. Por eso prefiero fumar cuando estoy en casa, disfrutándolo. Después de descansar, de bañarte y de comer bien: ahí le entrás a fondo al churro, va a ser mucho más potente y lo vas a disfrutar más”, continúa Rodríguez.

Ahorro y dosis razonables

Asimismo, Sabatini recomienda hacer detox de dos semanas sin consumo de THC, ya que permite a que los receptores se vuelvan a sensibilizar. “Así, cuando vuelva a ingresar el THC a tu cuerpo, el efecto va a ser potente con baja dosis”, apunta la médica.

También, en momentos donde es necesario calmar la ansiedad, los especialistas sugieren usar CBD para ahorrar THC. Obviamente, por ahí, aparece la opción del consumo de microdosis rotando genéticas.

“Si sos un consumidor frecuente, mantené dosis y frecuencia de consumo bajas para evitar que tu tolerancia aumente y que no necesites cada vez más dosis para el mismo efecto”, explica Sabatini.

Hay que pasar el invierno

En ese sentido, la profesional de la salud insiste en que “si estás todo el tiempo consumiendo para poder sentirte mejor, pero no tenés un diagnóstico ni acompañamiento terapéutico, sólo estás tapando un síntoma”. Por lo tanto, en ese sentido, lo mejor es consultar con un profesional para tener un acompañamiento y tratamiento adecuado.

¿Hay algo más que podamos hacer? Sí, va otro dato: muy probablemente el precio del cannabis sea más accesible si los usuarios se asocian a una ONG de la salud o a un club de cultivo. De esta manera, podrán adquirir flores conociendo su forma de cultivo, eligiendo sus genéticas y evitando el mercado negro.

“Y agrego una cosita más: si cultivás, no deseches la manicura fina, que sirve para realizar comidas o fitopreparados, que son otra forma de administración”, cierra Sabatini.

Como dijo el ingeniero Álvaro Alsogaray en 1959 basándose en el plan de austeridad que lo perpetuó: “Hay que pasar el invierno…”

