Drogas, Hangout, Fiestas y Radiohead: La Historia de Robin, la Serie que Nunca Viste pero Deberías

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

Hubo una época en que los cartoons ensayaban discursos a contrapelo de las buenas costumbres, donde el desparpajo rompía las normas predominantes y en la que asomaban nuevas narrativas llenas de incorrección, sexo, drogas y vagancia. ¿Por qué, después de 25 años de su estreno, algunos siguen recordando a Robin, la maravillosa creación del animador sueco Magnus Carlsson?

En la historia, Robin es un holgazán que vive en un departamento pelado, que agarra cualquier trabajo circunstancial, que le gusta salir de fiesta y andar por ahí junto a Benjamin, su mejor amigo y bebedor empedernido.

Contenido relacionado: Dr. Kurnicopia: Viñetas, Porros y Tazas de Té

Así las cosas, a lo largo de 30 episodios autoconclusivos llenos de slice-of-life, las desventuras de Robin terminan casi siempre en el mismo lugar: en no hacer nada constructivo con su vida.

En América Latina, la serie Robin fue emitida por el mítico canal Locomotion y, además, fue transmitida para unos 50 países. “Es genial que a la gente le siga gustando”, dice Magnus a El Planteo.

A la sazón, Robin mezcló cierto desprejuicio con un fuerte espíritu underground, comprimiendo un relato entre seco y novedoso que cautivó a jóvenes y adultos: rebanadas de realismo mundano haciéndose paso al andar.

Además, entre sus curiosidades, en Latinoamérica la voz del personaje la puso el mismísimo Mario Castañeda, conocido por interpretar el doblaje de Gokú en Dragon Ball Z.

Contenido relacionado: Estos Son Los 5 Episodios Más Drogones de Los Simpsons

“A la gente le gusta la nostalgia. Cuanto más viejo te haces, más nostálgico te vuelves. Los que recuerdan a Robin de la época en que eran niños o adolescentes ahora son adultos de mediana edad y quieren recordar las cosas como eran antes”, continúa.

Magnus, el artista

Sin embargo, es difícil sostener que Robin fue su obra más reconocida en el mundo, ya que Magnus Carlsson también es el autor detrás de Tres Amigos y Jerry, emitida en Nickelodeon y Jetix, y de Lisa, que se vio por Cartoon Network en el bloque “Pequeño Mundo”.

“Es complicado decir cuál es mi serie más popular. Algunas de mis series se han emitido en más países que Robin, aunque estuvieron más dirigidas a los niños”.

En la actualidad, Magnus Carlsson está desarrollando un par de proyectos nuevos y espera que “alguno de ellos se haga realidad pronto”. También pasa sus días escribiendo y pintando cuadros.

“Lo mejor de hacer Robin fue que llegó a muchísimos espectadores de todo el mundo. Lo peor fue que luego trabajé con una compañía cinematográfica que no pudo tomar la decisión de producir más episodios o un largometraje”, confiesa.

Suecia en los ‘90: entre el desapego político, el nihilismo y lo incorrecto

Inspirada en la propia vida de Magnus, en la época veinteañera en la que vivió en su primer apartamento propio (“Yo era curioso, tímido y un poco mujeriego, como Robin”), la serie animada narra una realidad social en la que “mucho no se hablaba de política ni de lo que era políticamente correcto o no”.

Y sigue: “Se trataba de sobrevivir y, al mismo tiempo, divertirse”, dice.

Contenido relacionado: La Historieta Argentina y la Marihuana

—¿Qué cosas haría Robin si se desarrollara en la actualidad?

—Robin tiene un trabajo a tiempo parcial como técnico informático y Benjamin está prematuramente jubilado tras un desafortunado accidente. Le han dado una silla de ruedas y es un activista del cannabis medicinal. Siguen saliendo juntos. Robin y su amigo Benjamin son amigos desde la adolescencia. El tiempo pasa rápido y, de repente, están de pie mirándose y tienen más de 50 años. O, Robin está de pie y Benjamin sentado en su silla de ruedas, en la que ahora pasa sus días como consecuencia de un accidente innecesario.

—¿¡Qué!? ¿Qué le pasó a Benjamin y por qué ahora está en silla de ruedas?

—Durante una fiesta, pasó toda la noche arriba de un árbol con una cerveza, cuando Robin apostó que Benjamin podría saltar con seguridad desde un árbol con un paraguas como paracaídas. A su vez, Robin vive en su amplio estudio de 35 metros cuadrados. Y está completamente bien. El trabajo como técnico informático en “Achmed’s IT service and Dry Cleaning” también está bien. No es un buen trabajo de tecnología, para ser honesto. La mayor parte de las veces viaja con pequeños paquetes a diferentes direcciones de la ciudad. Pero está bien. A veces, Robin hace de DJ en PizzaGuzzen donde pasa hip-hop y algo de dub. No formó una familia. Realmente no tiene tiempo para eso. A veces tiene que relajarse. O… la mayor parte del tiempo.

Contenido relacionado: Estos son los 5 Episodios más Drogones de South Park

—¿Y qué es de la vida de Benjamin?

—Benjamin se ha mudado al mismo edificio que Robin, al piso de arriba. Pero desde el accidente, Benjamin pasa la mayor parte del tiempo con Robin, porque es muy difícil subir o bajar cualquier tramo de escaleras (sin ascensor) con la silla de ruedas. Benjamin está pre-jubilado y es un gran defensor del cannabis medicinal. Le ayuda mucho este medicamento y aprovecha cualquier oportunidad para aliviar el dolor. Benjamin también es muy activo en Tinder, con diversos grados de éxito.

Radiohead y polémicas

Durante los años 90, Suecia era un país bastante despreocupado. “Era fácil conseguir un apartamento y trabajar. También fuimos precoces con la informática y los ordenadores. Y los jóvenes teníamos suficiente dinero para poder viajar por el mundo”, explica el autor.

Y no es de extrañar que Robin haya tenido una acogida muy positiva cuando empezó a emitirse en televisión. Sin embargo, más tarde hubo aún más revuelo cuando Radiohead quiso tener a Robin como personaje protagonista en un video musical.

¿¡Qué!? ¿¡Radiohead!? Sí. En el año 1997, la banda británica Radiohead se cruzó con la serie Robin en Channel 4 y flasheó. Rápidamente, contactaron a Magnus Carlsson para que Robin protagonizara el videoclip de su canción “Paranoid Android”.

Contenido relacionado: ‘El Monstruo que No Dejan Salir’, una Muestra de 50 Esculturas y Objetos Hechos con Marihuana

“Su productor me llamó y me preguntó si quería hacer un vídeo del disco OK Computer. Y yo quería hacerlo”, recuerda Magnus.

En su momento, algunas de las partes de aquel videoclip fueron censuradas por contener “escenas de nudismo explícito”.

—Cuando hiciste la serie, ¿tuviste algún tipo de “estímulo”?

—No.

—¿Cuál es tu opinión sobre el uso recreativo del cannabis?

—No me gusta, pero no tengo una opinión real sobre la gente que fuma y la que no.

—¿Cuál creés que es el episodio más polémico de la serie?

—Hoy en día la gente se molesta por todo, así que es imposible decirlo.