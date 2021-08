Entrevista a Snow Tha Product: Bizarrap, Persistencia, Weed y el Camino al Éxito

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

“Me siento feliz. Mi familia está aquí en Estados Unidos, estoy trabajando: esas son las cosas que me hacen feliz. Mi equilibrio entre el trabajo y la vida está en punto; estoy entusiasmada. Esto es lo más feliz que he sido nunca, y tengo éxito”, declara la rapera mexicano-estadounidense Snow Tha Product, nacida Claudia Alexandra Madriz Meza.

Contenido relacionado: EXCLUSIVO: Snow Tha Product Habla de Nuevos Temas con Alemán y Lit Killah, su Próximo Disco y Más

Dicen que toma 10 años convertirse en un éxito de la noche a la mañana. Y Snow es la prueba viviente de ésto.

“Yo ya llevo tiempo que le meto, pero con todo respeto, ya llegó la hora de que llegue con un golpe“, asesta, impecable, en su BZRP Music Sessions #39.

El tema acumuló más de 120 millones de reproducciones en el primer mes desde su debut, propulsando a la artista al estrellato dentro de la escena musical latinoamericana, casualmente la más trendy en el mundo occidental hoy por hoy. Así, después de más de una década de producción musical consistente, colaboraciones con personajes clave de la industria como Tech N9ne y Ty Dolla Sign, y el respaldo de 50 Cent y Snoop Dogg -pero aún sin recibir el reconocimiento público merecido- Snow finalmente encontró el éxito viral en el más inesperado de los lugares: Argentina.

De Bizarrap al mundo

Hace unas semanas, un artículo de Forbes analizaba el fenómeno de la Cumbia 420, estilo musical con influencia de la marihuana, que devolvió el barrio al mainstream en el mundo de habla hispana.

En un momento dado, se presenta a Bizarrap, una suerte de Dr. Dre sudamericano que periódicamente proporciona a su fiel base de fans de decenas de millones de personas éxitos de rap mega-virales.

“Si Biza participa en la producción de una canción, lo más probable es que tenga más éxito que el último lanzamiento de Justin Bieber, Drake o Rihanna, y esto es bastante literal”, se dijo entonces, y hasta ahora eso no ha cambiado.

Contenido relacionado: ¿Qué es la Cumbia 420? Te Contamos Toda la Verdad

De hecho, fue su colaboración con Bizarrap lo que realmente le dio un puntapié a la carrera de Snow, y nada menos que en contexto de pandemia. Pocos días después de lanzada su Session sus seguidores en redes sociales se habían duplicado, al igual que su reconocimiento en todo el continente americano.

De pronto, esta rapera OG-pero-new-school, nadando contra la marea del trap que domina América Latina, estaba en boca de todxs. Sus letras reflexivas, su fluidez impecable, sus barras perfectamente bilingües y su actitud de chica ruda cautivaron los corazones y las mentes de toda una región en un abrir y cerrar de ojos -después de una vida entera de esfuerzo.

Y, al parecer, el éxito llevaba, en cierto modo, un par de años amasándose.

Snow y Biza conectaron por primera vez en el 2019. Aparentemente, el productor era fan del trabajo de la rapera y quiso establecer contacto.

“Fue algo muy casual, como una conversación entre productor y artista. No fue nada de ‘vamos a reventar el mundo’ y cosas así. Fue una conversación común y corriente”, revela Tha Product. “Nos llevó unos cuantos años hasta que finalmente decidimos meternos en el estudio”.

“La Session tuvo lugar y sabíamos que era buena, ¿entiendes? Pero no sabíamos que iba a causar tanto [revuelo]. Bueno… creo que Biza sí lo sabía. Pero yo sólo rapeaba y esperaba que a la gente le gustara, esperaba que a sus fans les gustara. Y así fue; fue una locura”.

Al igual que Snow tomó por asalto América Latina, el amor latino le entró fuerte a la artista, como patada de allanamiento. Hay algo en el retorno, la vuelta al hogar -un lugar que es nuevo pero que se siente como siempre tuyo- que es simplemente inexplicable.

Contenido relacionado: Cumbia 420: Cómo L-Gante y Su Crew Conquistaron América Latina con Su Música Cannábica

Es una locura, todo el amor y el apoyo.

Me encanta porque todo gira en torno al talento. Eso es lo que me parece realmente genial de todas las sesiones de Biza, de la forma en que lo hace; y también de mi sesión en particular.

Si hubiera hecho algo diferente a lo que hago habitualmente, y eso hubiera recibido mucho amor, sería como: “Maldición, ahora tengo que cambiar toda mi carrera. Por eso no estaba funcionando”. En contraposición a: “No, hice lo mismo que estuve haciendo siempre. Rapeé en inglés y en español. Rapeé lo mismo que siempre y funcionó”.

Así que se trata más del hecho de que no se me había prestado suficiente atención, que de que haya algo malo en mí.

Toda esa canción fue como mi introducción [a Latinoamérica]. Soy lo suficientemente inteligente como para saber que Biza tiene una base de fans diferente a la mía. Algunxs quizá coincidan. Pero en su mayor parte, él tiene una base de fans muy diferente. Así que fue más como presentarme: “Hola, me llamo Snow. No sé si saben, pero hago esto desde hace mucho tiempo. Tengo un hijo”. En esa canción me jugué todo.

Si una de las canciones que hice con un gran artista, una gran colaboración, fue mi único gran disco, entonces significa que dependía de eso. Pero una sesión en la que sólo estoy yo rapeando… es realmente genial. Me encanta. Y creo que Biza se merece elogios por el talento que tiene y por haber sacado eso de mí.

Para Snow, la lección está clara: la persistencia da frutos. Y también el trabajo duro, la tenacidad, ser una buena persona y superarse constantemente.

Contenido relacionado: ‘Esto se Convirtió en mi Misión’: Pluzito, Oracular Host de DAMN!, y Flamante Presentador de FMS

“A medida que fui creciendo en la industria, he tenido que mirar constantemente hacia dentro y tratar de arreglar cosas de mí misma. Cuando haces eso, recibes mejor la información, lo que muchas veces acaba preparándote para esta industria”.

Y nunca, jamás, descuida a sus fans más fieles.

“Siempre me centro en esxs mil fans, mi base de fans principal, con quienes literalmente me mando mensajes. Todos los demás pueden venir y convertirse en fans si quieren. Pero siempre trato de ver a ese núcleo de fans, que me siguen hace diez años. No me gustaría decepcionarlos”.

El peso del mundo

Claudia Alexandra creció en un hogar humilde de San José, California. Fue criada por padres mexicanos que emigraron a Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Su herencia, la lucha de su pueblo y su relativo privilegio: de eso, ella nunca se olvidó.

A lo largo de los años, Snow aprovechó todas las oportunidades que tuvo para hablar de temas mexicano-estadounidenses, sobre inmigración, disparidad, discriminación… Todas pastillas difíciles de tragar.

Contenido relacionado: Hablamos con Xiuhtezcatl, el Joven Rapero y Activista que No Cree en las Fronteras

A la rapera no le importaba si se trataba deThe Breakfast Club o Big Boy’s Neighborhood, ella sacaba a colación temas incómodos que debían ser tratados, a menudo a costa de su carrera y de su popularidad general.

“Quizá habría conseguido más empuje si no anduviera diciendo todas esas cosas. Tal vez si fuera simplemente alegre, habría sido más famosa antes“, reflexiona.

Sin embargo, para Snow, hacer lo correcto siempre fue más importante que la fama o la fortuna.

“Eso me ha frenado un poco en cuanto a dónde podía ir mi carrera. Pero, en cierto modo, también me ha beneficiado, a la larga, porque he estado diciendo aquello mismo de lo que ahora todo el mundo quiere hablar”.

“Todo el mundo quiere hablar de esas palabras de moda como ‘justicia social’. Lo que me ha frenado durante tanto tiempo, es lo que me hace más identificable ahora. Mantuve mi palabra, hice las cosas bien, y ahora merezco estar en el lugar que creo que merezco estar… Al menos tener una oportunidad de luchar en esta industria musical”.

Y algo más

Ser una artista independiente, sin management hasta hace un par de semanas, tampoco le puso las cosas fáciles a la rapera. Desde contrataciones hasta redes sociales, pasando por las giras y el merchandising, todo recayó siempre sobre los hombros de la joven madre.

“Tengo que centrarme en todas estas cosas para poder sacar adelante este negocio, para alimentar a mi familia y para dar trabajo a mis amigxs y a mi familia. Ha sido mucho y, por supuesto, me ha llevado más tiempo que, por ejemplo, alguien que tiene un equipo de 20 personas haciendo todo”, asegura Snow.

Contenido relacionado: Activismo, Afrodescendencia y Hip Hop con Luyara Tink: ‘El Movimiento se Fue Tergiversando’

“Sin embargo, no lo haría de otra manera porque me encanta la credibilidad que tengo. Me encanta el amor orgánico y real que tengo de mis fans. Me encanta el hecho de que pude triunfar en mis propios términos y con mi familia. Mucha gente dice: ‘No lo hubiera hecho de otra manera’, pero lo digo en serio. Lleva un poco más de tiempo, pero lo haces bien”.

A Snow no sólo se le asigna a menudo la tarea de representar a la comunidad latina: también se la considera una voz para las raperas, las mujeres en general, la comunidad LGBTQIA+ (sí, Snow es gay), los raperos OG, y más.

Es mucha presión. ¿Llega a ser demasiado?

No para ella.

“Me encanta. Lo único que odio es que la gente intente cargarte con todas esas responsabilidades, pero que no recibas el apoyo necesario. La gente espera que no metas la pata representando estas cosas; pero luego, destacan a otras personas que no están representando realmente estas cosas, las empresas siguen eligiendo para sus campañas a otras personas que no son tan alborotadoras”.

Contenido relacionado: Cata Wakstein, de Las Chicas del Free: ‘A las Mujeres Siempre se les Exige Más’

“Pero no puedes quejarte. Así que es una de esas cosas en las que sólo se convierte en demasiado porque es mucha responsabilidad para hacer un poco de bien. Pero a fin de cuentas, se trata de ser fiel a quien soy. Así que realmente no hay otra opción. No iría por ahí siendo falsa. Así que a la mierda. Simplemente es mi realidad. Realmente no lo veo de otra manera”.

Verde que te quiero verde

Al crecer en California, Claudia no era ajena al porro. De San José, a San Diego, a Modesto, dondequiera que se mudara, la marihuana era la reina del lugar.

Sin embargo, un paso por el reformatorio y un periodo de libertad condicional bastarían para mantener a la joven Snow alejada de la lechuga del diablo durante un tiempo.

Cuando su mundo volvió a la normalidad y el miedo la abandonó, el porro reingresó a su vida. Pero todavía no era algo habitual.

Las cosas cambiaron cuando tuvo más éxito y, por tanto, más trabajo. De repente, el cannabis resultó ser la ayuda perfecta para dormir.

Estresada, ocupada y ansiosa, Snow nunca necesitó recurrir a pastillas. En su lugar, ha confiado a menudo en la marihuana. Y no ha sido menos productiva por ello: todo lo contrario.

“Definitivamente creo que ayuda. Hay días en los que es difícil desconectar mi cerebro o concentrarme en mi familia. Ya sea CBD o un poco de porro, me ayuda a tener un día tranquilo. Lo uso por razones medicinales en lugar de sólo estar high“, afirma Snow, que pide por el “empoderamiento del cannabis”.

“Ojalá se pueda legalizar, normalizar y despenalizar en todas partes, y ayudar a todo el mundo. Creo que estamos en una situación de mierda: necesitamos un poco más de paz”, añade.

Contenido relacionado: Hablamos con la Rapera Sofía Gabanna: ‘El Rap Es una Forma de Vida, No Es una Moda’

Teniendo en cuenta que las personas de color en Estados Unidos se han visto muy desfavorecidas por el racismo sistémico y la Guerra contra las Drogas, Snow también opina al respecto.

“Sabemos esto [que hay una gran disparidad racial en las detenciones por marihuana]. Pero hacer que llegue a la gente que realmente va a cambiar las cosas, esa ha sido la parte difícil durante todos estos años“, afirma, hablando de las formas de abordar el tema e impulsar el cambio.

“La despenalización de la marihuana es, sin duda, algo muy importante. Sacar a todxs los que fueron a la cárcel por porro. Todas estas cosas han afectado a la vida de la gente para siempre”, continúa la rapera. De hecho, un amigo suyo muy cercano estuvo en prisión en México por cannabis y la experiencia cambió su vida y limitó sus oportunidades de una manera que nunca imaginó.

“Es una locura, la geografía influye tanto en dónde puede cambiar tu vida o dónde estás bien. Así que creo que despenalizar el cannabis a nivel federal, y a nivel mundial. Ese sería el comienzo“, concluye Snow.

Vía Forbes, traducido por El Planteo.

Fotos cortesía