Ésta es la Historia de Big Cruz 420, el Streamer Cannábico que Amaina sus Dolencias con Faso

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.



“Soy un chabón que cuenta las cosas como las ve”, dice sin muchas vueltas Juan Cruz, un joven de 21 años de Parque Chas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la está rompiendo como streamer cannábico.

Fanático del rapero norteamericano Notorious Big y fumador serial de porro, Juan Cruz, autoproclamado Big Cruz 420, arrancó con la divulgación cannábica desde el desconocimiento absoluto.

“Quedé en silla de ruedas y le agarré otro gusto a la marihuana. Le fui agarrando como un amor”, comenta.

Mientras en Twitch (40.000 seguidores) despunta el IRL fumón y en YouTube (otros 72.000) hace experimentos cannábicos (como encontrar diversas maneras de consumir marihuana, fumar un churrito en plan ASMR o husmear en las nuevas leyes), Big Cruz 420 reconoce que no gana plata con su contenido: “Lo hago todo con amor”.

“Bueno, con Twitch sí, porque me hizo partner”, aclara.

Contenido verde

“La weed me gustó desde siempre. De pibe fumaba cuando conseguía flores o prensado. Me hacía sentir bien, me ayudaba a pensar. A raíz de eso, arranqué un canal con ese contenido porque, si bien no sabía lo que estaba hablando, quería llegar de de igual a igual”, advierte.

Y sigue: “En YouTube, siempre ves a un chabón que la tiene clara, que habla todo más delicado y está más curtido. Yo arranque como un pibe que fuma de vez en cuando, cuando tenía guita y cuando podía pegar”.

En suma, Big Cruz 420 muestra el punto de vista de un joven que va aprendiendo a medida que va haciendo y, de esa historia personal, va forjando una experiencia.

Empezar sin saber por dónde

Su primer video lo tiene a Juan Cruz armando un porro (según reza en YouTube: “Cómo armar un porro así nomás +18”) y lo muestra–en cuero, de la misma forma en la que encara esta entrevista- haciendo un paso a paso –rústico pero carismático- de ese do it yourself.

“Ni siquiera lo hice hiper bien, yo lo armo así y te lo muestro”, advierte.

Por estos días, ese video iniciático ya tiene unas 230.000 reproducciones.

Enseguida, uno de sus siguientes videos la volvió a romper: “¿Por qué estoy en silla de ruedas?”, señalaba el título. “Incluso ahí me estoy fumando un caño mientras cuento lo que me pasó”.

—¿Y qué te pasó?

—A los 17 años, antes del viaje de egresados, me empezó a doler la espalda. Quedé internado. En el camino se me durmieron las piernas y ahí no me levante. Después de pasar por distintos hospitales me encontraron un tumor en la espalda y me lo tuvieron que sacar. La secuela fue quedarme en silla ruedas.

—¿La marihuana te acompañó en ese proceso?

—Sí, la marihuana me acompañó siempre. Siempre la tuve al lado, siempre fumé. Tenía muchos espasmos y la marihuana me los calmaba. Es increíble.

La comunidad que acompaña

Big Cruz 420 fue encontrándole la vuelta al cannabis, a veces fumándolo, a veces en aceite. “Cuando consigo, consumo aceite de cannabis. Pero suelo fumar, ahora tengo mi indoor que está creciendo”.

Entre sus seguidores, una legión de fumones que buscan en Juan Cruz su particular visión de las cosas. “Me siguen los que curten ese palo. Quizás alguno que otro que no fuma, pero muy raro”.

Por estos días, después del crecimiento abismal que significó el período más hardcore de la cuarentena (en el que sumó unos 30.000 seguidores), la cosa anda más tranqui. “Igual, me empezó a ver mucha gente y tengo mi público, somos unos cuantos”, reconoce.

—¿Te gustaría vivir del contenido cannábico?

—Le estoy metiendo fichas. En Twitch gano plata, pero ni la toco. Si se da un laburo, se da. Le meto garra como si me estuviese haciendo millonario, porque me gusta. Y la gente me aguanta. Me encantaría laburar con la weed, moviéndome por ese palo, laburando en un grow shop, donde sea.

Mientras tanto, al tratar contenidos cannábicos y a pesar de contar con millones de reproducciones, YouTube no le permite monetizar sus videos. “Una paja”, dice, mientras se llena con una sonrisa pícara. “Debo tener 30 dólares ahí clavados, pero no le estoy dando tanta bola”.

¿Próximos videos? “Tengo contenidos en la cabeza, pero falta la marihuana. Quiero hacer brownie de faso y pizza de cannabis”, sacude.

Amainar el dolor

Juan Cruz vive junto a su familia y, a pesar de no estar tan en sintonía con el mundo cannábico, le respetan su flash: “No les gusta pero, por suerte, yo curto mi mambo. Me sirve para lo medicinal, es un alivio que les diga que me saca los espasmos de las piernas. Me cambia el día”.

A propósito de la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, el joven streamer quiere pedirle a su médico que le recete cannabis para poder autocultivar. “Quizás mi medico es medio conservador con ese tema, pero necesito el permiso para hacerlo legalmente, para poder plantar tranquilo, tener mis cosas y mi aceite. Siempre tengo poco aceite”.

—¿Qué le dirías a alguien que tiene alguna dolencia y está evaluando probar con el cannabis medicinal?

—Que no le tenga miedo a la marihuana, pero que principalmente no se pase. Quizás se vuelve una adicción. Yo fumo bastante, si me dan 20g, me dura una semana. Si me dan 10g., lo mismo. Y si me dan 1g., igual. Depende mucho de tus momentos. Es algo con lo que hay que tener cuidado, pero es muy beneficioso. A mí me ayuda una banda, fuera de joda.

Fotos por @julipieruccioni