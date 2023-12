Koala Puffs, de Escéptica a Viral: Cómo se Convirtió en la Reina del Contenido Cannábico

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Necesitamos ver a más mujeres en el poder: más mujeres incluidas en las conversaciones; más mujeres incluidas en la toma de decisiones; diversidad en todos los sentidos”, afirmó Anjela. Sus palabras, llenas de convicción, ofrecen una visión de su trayectoria, que la ha convertido no sólo en una célebre influencer de cannabis, sino también en una firme defensora de la igualdad y la diversidad en el ámbito cannábico.

Conocida por su legión de más de un millón de seguidores como Koala Puffs, Anjela ha arrasado en el mundo del cannabis tras emigrar de Ucrania a Estados Unidos, forjando una conexión con una comunidad que resuena con su contenido genuino, cercano y a menudo humorístico. Pero detrás del humo y los espejos de las redes sociales, el viaje de Anjela es profundamente transformador e inspirador.

Cómo Koala Puffs pasó de incrédula a defensora de la marihuana

“Antes estaba muy en contra del cannabis”, recordó Anjela, mejor conocida como Koala Puffs, compartiendo una sorprendente confesión siendo una de las personas más influyentes del sector. Sin embargo, una singular experiencia positiva despertó su interés por explorar más a fondo el mundo del cannabis.

“El cannabis hizo que mi relación con mi mamá fuera mucho más fuerte de lo que era antes. Cuando empecé a fumar, ella no era muy partidaria, lo que supuso un desafío para mí, ya que no era algo que fuera a dejar de hacer. Terminamos formando un vínculo hablando de cannabis y ella incluso se mostró dispuesta a probarlo”, explicó Anjela.

Para ella, la distinción entre usos recreativos y medicinales del cannabis es clave para entender la planta: “De la misma forma que hay gente que se toma una cerveza después de un día de trabajo difícil, yo fumo cannabis para relajarme después de un día difícil. Pero al mismo tiempo, también es medicinal para mí. Solía tener problemas para comer cuando era niña y ahora uso cannabis para ayudarme a regular el apetito”.

Pero su exploración de la medicina vegetal no se detuvo ahí; los psicodélicos, como los hongos, también desempeñaron un papel fundamental en su evolución, ayudándola a tomar decisiones personales y el autoconocimiento. “Los hongos me ayudan mucho. Me hacen darme cuenta de que puedo tomar estas decisiones por mí misma y no por nadie más”, afirmó.

En la encrucijada cultural entre el cannabis y sustancias tradicionales como el alcohol, Anjela ofreció una comparación sincera: “Cuando fumo me siento definitivamente más relajada; cuando bebo alcohol, a veces puedo sentirme al límite y al día siguiente me siento mal e insegura de cualquier decisión que haya tomado estando borracha. Pero cuando fumas, normalmente sólo comes algo y te vas a dormir sin resaca ni sentimiento de culpa al día siguiente”.

Anjela, la empresaria detrás de la marca Koala Puffs

Más allá de su viaje personal, la colaboración de Anjela con TRP (una plataforma de venta al por menor, cultivo y distribución de cannabis) en el lanzamiento de su propia marca se erige como testimonio de su alcance expansivo. “Lxs he visto hacer otras colaboraciones y pensé que encajaríamos bien. Tienen gente increíble en su equipo que sabe exactamente lo que hace”, explicó.

Profundizando en el corazón de la marca Koala Puffs, Anjela comparte su proceso de selección, una mezcla de intuición y pasión: “De hecho, pruebo a ciegas todas las muestras de flores. Así que no hay nombres de variedades ni nada que indique lo que estoy fumando. Me gusta probarlas a ciegas para poder elegir las mejores cepas que me den la mejor experiencia durante mi sesión”.

Anjela, la activista

A medida que la conversación se desplazaba hacia el panorama más amplio de la industria del cannabis, la apasionada postura de Anjela sobre la representación se hizo evidente. “Cada persona ve una situación de forma diferente, y por eso necesitamos diversidad. Todo el mundo tiene orígenes, estilos de vida y experiencias diferentes. Eso no hace a alguien menos que otrx; sólo le da un punto de vista diferente”.

En su opinión, lxs usuarios cannabis suelen ser incomprendidos, más allá de su identidad. “La idea equivocada más común sobre lxs fumetas es que somos vagos. Cuando empecé a fumar, descubrí realmente mi lado creativo y empecé a pensar más allá de lo tradicional y a hacer más cosas”, continuó, haciendo frente a los estereotipos predominantes que rodean a lxs usuarios de cannabis. “También me ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. El alcohol es malo, pero se lo alaba. Cuando fumo puedo seguir haciendo cosas con normalidad“.

Ofreciendo una visión sincera de sus hábitos personales de uso, Anjela admitió: “Fumo mucho, más que el promedio de la gente, pero también escucho a mi cuerpo. Si estoy con gente y me pasan un porro pero ya estoy a un buen nivel, no sigo fumando más. A veces, esto es difícil cuando estoy en un evento, ya que todo el mundo me ve como ‘Koala Puffs’ y esperan que fume mucho, aunque no necesite otra calada”.

Aun así, advirtió a quienes recién empiezan. “Asegúrate de estar en un entorno cómodo y de estar con alguien (o varias personas) con quien te sientas a gusto. No lo hagas en una fiesta para parecer cool, ya que podrías pasarte y tener una mala experiencia la primera vez… y entonces tendrás una visión negativa del cannabis. Asegúrate también de ir a tu ritmo. Puedes dar una calada o comer un pedacito chico de un comestible y ver qué tal te sienta. Siempre puedes fumar o comer más, pero no puedes dar marcha atrás”, asegura.

El fervor de Anjela se hizo palpable cuando habló sobre el tema de la defensa y activismo, haciendo hincapié en la necesidad vital de la legalización del cannabis. “Tú bebe todo lo que puedas y yo fumaré todo lo que pueda y a ver quién se da de baja antes. El cannabis puede hacerte sentir bien y, como mucho, puede darte mucha hambre para picar algo y luego te quedarás dormidx. Si bebes alcohol en exceso, lo más probable es que te sientas fatal y tengas resaca al día siguiente. Y normalmente es la gente borracha la que se vuelve agresiva o quiere pelear cuando está demasiado intoxicada. Yo simplemente me duermo y me echo una siesta cuando estoy demasiado colocado”.

Cambiando a un tema más ligero, cuando se le preguntó por quién sería un compañerx fumeta de sus sueños, la respuesta de Anjela fue instantánea. “Miley Cyrus“, dijo, con los ojos brillantes. “Siento que ella sería una persona divertida para tener una sesión de porro y una conversación divertida”.

Anjela, la educadora

Al reflexionar sobre su trayectoria y su asombroso éxito en plataformas como Instagram, la humildad de Anjela es evidente. “Sinceramente, creo que tuve suerte. Publicaba contenido sobre marihuana cuando Instagram permitía más contenido sobre cannabis en su plataforma. Me sentí identificada porque mucha gente fuma sola o nunca ha visto a nadie más publicar contenido sobre marihuana y lxs hace sentir bien que su amor por el cannabis se comparta y se hable de ello públicamente”.

A pesar de sus elogios y su enorme número de seguidores, Anjela se mantiene firme en su misión, imaginando un futuro en el que la industria del cannabis y lxs influencers se den la mano para difundir información veraz. “Estamos tan censuradxs en las plataformas; si pudiéramos hablar libremente sobre esta planta, habría mucha más información para todxs“.

“Crecí en Ucrania, donde lxs niños bebían alcohol a los 12 años y eso era completamente normal. Pero como tenía información sobre el alcohol y me resultaba accesible, me generaba menos curiosidad [tomar]. Pero los productos que son tabú, como el cannabis, despiertan más curiosidad y hay mucha desinformación por ahí, ya que aún no está legalizado a nivel federal”, añadió.

Con un corazón dedicado al activismo cannábico, el empoderamiento y la verdad, la conversación con Anjela sirve como clase magistral para comprender la profundidad de la industria del cannabis. “No dejes que la gente te frene. Puede que algunas personas no te apoyen por publicar sobre cannabis, pero si esa es tu pasión, no escuches a nadie más que a ti mismx. Puede que se cierren algunas puertas, pero verás cuántas se abren cuando te pegas a lo que te apasiona”.

Para concluir, sus palabras sobre las injusticias históricas de la Guerra contra las Drogas dejan un profundo impacto: “Hay que borrar los antecedentes de todos lxs que están en la cárcel acusadxs por delitos de cannabis. Necesitamos que se legalice a nivel federal”.

