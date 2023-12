Conexión 420 #03: Luchadores de Catch Hablan sobre su Relación con la Marihuana

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

En la lucha libre se dan y no son consejos. Patadas que vuelan, topetazos limpios, amarres sucios: los profesionales de la lucha libre ponen su propio cuerpo al servicio del espectáculo. Y es sabido que tanto trajín deja un costo: dolores, lesiones, padecimientos, molestias.

Por eso, en ese caso, el cannabis aparece como un aliado, como una herramienta, como un paliativo.

En la escena internacional, en países con tradición luchísitica como Estados Unidos y México, algunos luchadores utilizan cannabis ya no tan secretamente. De hecho, figuras del deporte como Rob Van Dam o la leyenda Ric Flair usan cannabis para recuperarse y relajarse en lugar de medicamentos recetados y el alcohol (aliado informal y dañino de todo tipo de tormentos físicos y de los otros).

Contenido relacionado: Conexión 420 #01: Bateristas Hablan sobre su Relación con la Marihuana

Sin embargo, entre el prejuicio público y el apego a las normas, todavía son pocos los luchadores de apellidos mainstream que reconocen y militan el consumo. Por estos días, las grandes ligas –y las corporaciones que están detrás- no están tan abiertas a estas discusiones: pero que se consume, se consume.

Bajo un golpe de vista veloz, es probable que todavía no se haya discutido con profundidad el consumo de marihuana en la lucha libre porque, en su tradición más formal, se erige como uno de esos deportes “para toda la familia”. Y es muy posible que, a caballo de esa mirada, esa discusión esté quedando “para después”.

Sin ir más lejos, Juanma La Volpe, uno de los organizadores de luchas más picantes de la escena criolla, aventura que “esas cosas van a ir cambiando porque, a medida que va pasando el tiempo, el cannabis está cada vez más aceptado”.

En ese sentido, se monta Sofi Diamante, otra de las figuras de la producción del catch nac & pop: “El cannabis sí se usa para el tratamiento de los dolores, como tomar CBD o untarse cremas”.

Ahora bien, ¿cuál es la opinión de los luchadores al respecto? ¿Qué dicen los profesionales a propósito de la conexión (420) entre la lucha libre y el cannabis?

A continuación, algunos testimonios:

Guido, el Demoledor, luchador del pueblo

La verdad es que el cannabis y la lucha libre van muy de la mano. Somos muchos los luchadores que consumimos. Después, obviamente, también la gente internacional que ha venido a Argentina, casi todos fumaban. En mi caso, que viajé a Panamá y a Chile a luchar, puedo asegurarte que el 80% de los luchadores con los que me tocó compartir fumaban cannabis.

Contenido relacionado: Conexión 420 #02: Magos Hablan sobre su Relación con la Marihuana

Es algo muy regular y muy común el uso del cannabis entre los luchadores. Yo, en particular, lo consumo después de la lucha o antes, pero en la noche anterior. El mismo día del evento, antes de luchar, no toco nada porque, por lo menos en mi caso, me relaja mucho.

Yo necesito estar bien manija, bien arriba. Toda esa manija, toda esa intensidad que tengo durante la lucha, la tengo que sacar con algo. Recurro al cannabis, que me baja mil cambios, me calma los humos. Y, obviamente, en el caso de darme un golpe, me relaja los músculos.

En la escena se usa. No sé si habrá alguno que fume antes de luchar. Yo, en particular, con la gente que he compartido, no he visto nunca. Seguramente haya alguien que lo haga, pero no me parece lo mejor: no lo recomiendo. Pero, bueno, cada uno hace lo que hace y fuma como quiere.

Travis Wick, campeón metropolitano de Catch Argentino

A mí personalmente me sirve mucho el cannabis, no solamente para relajar el cuerpo después de los eventos de lucha, sino para prepararme hacia alguna lucha o algún evento importante que tenga.

Contenido relacionado: El Legendario Luchador Hulk Hogan Lanzará su Marca de THC y CBD Inspirada en Su Propio Camino hacia la Salud

Me gusta sentarme y prender uno mientras trato de analizar la lucha y pensar cuáles son los mejores movimientos, cuáles son las mejores partes que se puedan utilizar y, bueno, obviamente: lo que me gusta mucho es llegar a casa, pegarme un baño, sentirme tranquilo, prender uno, ver el evento y analizar qué estuvo bien y qué estuvo mal.

El cannabis me sirve para poder descansar un poco mejor, para poder pensar un poco más las luchas, para tener un poco más de apertura y para poder analizar mejor las situaciones.

Desde el lado de luchadores hay una doble situación: por un lado, los luchadores viejos o las generaciones anteriores vienen de situaciones más del lado del deporte. Es decir, hay mucho físicoculturista, mucho nadador, mucho chabón de gimnasio, donde ese tipo de drogas recreativas estaban “mal”, pero otro tipo de drogas estaban “bien”.

Contenido relacionado: Cannabis y Gimnasio: Mitos y Verdades de la Relación Entre Marihuana y Actividad Física

Hubo un montón de luchadores que pasaron por situaciones de adicción al alcohol y a los analgésicos. Pero, bueno, el porro siempre estuvo mal visto. El cannabis tenía mucha propaganda en contra. Y por ahí, en esos tiempos, no había tanta propaganda en contra de la cocaína u de otras drogas más jodidas.

Imaginate eso: por un lado, se pedía tener cuerpos grandotes y no sentir dolor; y, por otro lado, estaba la noche, la joda, la falopa, todas situaciones que se vivían en la década del 90 y que, obviamente, siguen sucediendo. Sin embargo, hoy en día, si pienso en la lucha de Estados Unidos, lo que se muestra ahora es como un ambiente un poco más “sano”.

Ahí sí, el porro está dando vueltas como una situación más de fraternidad y amistad, no como una droga recreativa. No hay tantos luchadores que hayan salido abiertamente a decir que fumaban porque las asociaciones tenían unas políticas muy fuertes en cuestiones de qué podías consumir y qué no.

Contenido relacionado: Por Qué Avanza el Uso de Cannabis en el Deporte de Elite

Y la marihuana estuvo dentro de esas listas prohibitivas. Aunque entiendo que ahora se sacó. La verdad que siempre fueron pocos los que levantaron la voz a favor del consumo. La realidad es que seguramente hay mucho más consumo de lo que se ve.

Como espectadores, creo que el consumo de cannabis es un potenciador de lo que estás viendo. Creo que, estando en tu casa viendo lucha libre, el porro puede ayudarte al disfrute, a la relajación y al compenetrarte más con lo que está pasando.

La imagen de portada fue creada con ayuda de una IA

Más contenido de El Planteo: