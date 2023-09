¿El Cannabis nos ‘Vuelve’ Más Sexys? Habla la Ciencia, Opinan los Expertos

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Hay una sensación en el aire fruto de un prejuicio positivo: el cannabis nos “vuelve” más sexys. Nadie lo confirmó del todo y, sin embargo, por algunos resortes emocionales de la autopercepción o por mera liturgia 420, algo pasa. A veces para bien y otras, bueno, no tanto.

Si la combustión cannábica nos arroga de cualidades que sabemos ausentes, las verdades científicas no son concluyentes ni afirmativas. Ahora lo ves y ahora no lo ves, ahora sos sexy y ahora, no.

Por caso, hay instancias en las que pasa lo que tiene que pasar: inexplicablemente, el churro regala algunas seguridades. Como Popeye con su espinaca, el cannabis nos infla de certezas.

“Soy hermoso y el mundo sonríe conmigo”, se animó a escupir Adrián Dárgelos, de Babasónicos, en “Puesto”, que sabe de ego, entre volutas de humo titilando al encuentro.

Estudios formales y algunos datos

Ahora bien, la cultura memética suele sintetizar y comprimir ideas de una manera práctica, ágil y concreta. Existe un meme en el que, en el primer cuadro, alguien se prende un porro y dice “voy a fumar para relajarme” y en el segundo cuadro está con los ojos rojos y la cara desconcertada y se lee “le da un ataque de pánico”.

Vamos a los datitos. Hay un estudio sobre sexualidad y cannabis llevado adelante por la Universidad de Stanford y fue publicado en el Journal of Sexual Medicine en el que se analizaron datos de encuestas hechas a más de 50.000 estadounidenses de entre 24 y 45 años, en distintos períodos comprendidos entre 2002 y 2015.

Los resultados del análisis de los datos arrojaron que las mujeres que fuman a diario tuvieron relaciones sexuales un promedio de 7 veces más en las últimas cuatro semanas, en comparación con las 6 veces de las que negaron haber consumido cannabis el año anterior.

¿Y entre los hombres? La relación es de 7 contra 5. Aquí no se habla de calidad de la experiencia, sino de cantidad. Aunque, podría suponerse que si tienen más sexo es porque lo están disfrutando, ¿o no?

“Poniéndome un poco la gorra, podría decir que estas encuestas están bastante sesgadas y no alcanzan para decir que ‘la marihuana potencia positivamente la experiencia sexual’ porque quienes contestan estas encuestas son, generalmente, quienes saben que ‘le pega bien’”, pone un freno Martín Rieznik, autor del libro La Ciencia de la Seducción, disertante de TEDx con su charla “Seducir para ser feliz” y responsable de LevantArte, la primera empresa dedicada al estudio y divulgación del conocimiento científico sobre seducción.

Y sigue: “Imaginen que hagamos una encuesta preguntando a quienes comen sushi. ‘¿Te hace feliz comer sushi?’ Por supuesto que la mayoría diría que sí, lo cual no es suficiente como para decir ‘consumir sushi aporta felicidad según la ciencia’, ¿me explico?”

La seducción y sus variantes

En ese sentido, amén de flashes particulares y de químicas singulares (que las hay, las hay), se desconocen estudios científicos que respondan a la pregunta por sí sola: “¿el cannabis nos hace más sexys?”

Al toque, se suma la voz de la ciencia formal, en boca de Damián Cantaloube, doctor en medicina y especialista en endocannabinología: “En cuanto a la seducción, es un tema complejo que involucra aspectos sociales, emocionales y psicológicos”.

No hay autopercepción de lo sexy sin juego de seducción. No existen gestos cautivantes sin circunstancias peculiares. Cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo.

“Algunas personas pueden encontrar atractiva la confianza, el sentido del humor o la empatía, mientras que otras pueden valorar otros atributos”, completa Cantaloube, también fundador de INDECAN, organización dedicada a la investigación y desarrollo de la endocannabinología.

Causas y efectos

Haciendo un close-up, por una ristra de motivos más o menos evidentes, resulta difícil establecer una relación precisa entre cannabis y autoestima (o la autopercepción de sensualidad) principalmente por tres motivos: los efectos del cannabis varían de persona en persona, las variedades de las plantas y sus efectos psicoactivos y las dosis administradas.

“Algo que a mí me llama mucho la atención de la relación entre marihuana y autoestima es lo diferente que puede ser el efecto, incluso en la misma persona”, desgrana Rieznik, también director de Una historia de la prohibición, documental dedicado a narrar los principales hitos de la guerra contra las drogas.

Y se explaya: “Hablando con amigos y amigas sobre el tema, todos coincidimos en que, a veces, fumar potencia la conexión, la relajación y el goce en el encuentro con otros pero, por momentos, genera todo lo contrario: inhibición, inseguridad, dificultad para expresarse, nerviosismo y paranoia”.

Sobre esa línea, Cantaloube asegura que “el cannabis puede tener efectos diferentes en cada persona y algunos usuarios pueden sentir que los ayuda a relajarse o a liberar inhibiciones, lo que podría relacionarse con la percepción de sentirse ‘más sexys’”.

No obstante, para no caer en generalizaciones, se yergue sobre una mirada ecuánime: “Estos efectos pueden variar ampliamente, y no todas las personas experimentarán un aumento de su atractivo personal debido al consumo de cannabis”.

Danger! Cuidado acá

Para entender estas dinámicas, hay que mencionar que la planta de cannabis contiene por lo menos 550 compuestos químicos activos y el cannabis que se consume habitualmente contiene altos contenidos de THC. Es decir, de sustancia psicotrópica.

“En la mayoría de las personas, el THC estimula el estado de alerta (sistema nervioso autónomo) e, inclusive, un consumo crónico puede generar ansiedad y un efecto directo sobre ese sistema”, cuenta Cantaloube.

Con esa data entre manos, puede deducirse que la respuesta a la pregunta (entonces, ¿la marihuana nos “vuele” más sexy?) depende del efecto que genere en cada individuo.

“Si el consumo de cannabis es habitual para ambos individuos que protagonizan una cita y ambos consumen cannabis, esto ayudará a la coordinación de sus bisagras y así verse favorecida la empatía y veremos a la otra persona ‘más sexy’. Ahora, si uno de los individuos no consume cannabis habitualmente, podemos inducirle ansiedad y perder la coordinación de las bisagras y así disminuir la conexión”, completa Cantaloube.

Que sí, que no: ¿qué pasa con la marihuana y ‘lo sexy’?

En un ensayo publicado en 1971 dentro del libro Reconsidering Marijuana, el astrónomo Carl Sagan, uno de los científicos más reconocidos de nuestra era y consumidor confeso de marihuana, escribió bajo el pseudónimo de “Mr. X” que “el cannabis mejora el disfrute del sexo” y “da una sensibilidad exquisita”.

Sin ser unos ases de la percepción, podemos inferir que la marihuana lo hacía sentirse más sexy. A Carl Sagan, el de Cosmos. ¿Alguna vez pensaron en Carl Sagan cogiendo? Bueno, ahora lo hicieron. Volvamos.

Un momento: ¿y qué piensan al respecto quienes trabajan a diario de “verse sexys”? Responde (y sorprende) Cuchi Laino, onlyfanera y experta en seducción: “No creo que me haga más sexy. Sí me gustan mucho las fotos y los videos con humo. Eso sí me encanta y creo que queda sexy. Pero no sé si el hecho de fumar es sexy”.

Okay, okay, ¿algo más? Estamos tomando nota. “Sí, de hecho, no me gusta el olor que queda. Es decir, el olor a marihuana me encanta. Pero el olor que queda en la ropa y en los dedos, no, no me gusta. Entonces, no diría que es sexy. Y vamos a decirlo: el olor que queda en la ropa tampoco es muy sexy que digamos”.

En rigor, todo se trata de autoconocimiento, de contexto, de experiencias, de compañías y de límites.

Consumo responsable

“La marihuana te expande los sentidos y, de alguna manera, te hace más vulnerable. Sentís más y eso puede estar buenísimo si estás en un ambiente agradable y bien acompañado. Y puede ser una fuente de inseguridad y paranoia en un ambiente hostil e inadecuado”, revuelve Rieznik.

A la sazón, el experto en los menesteres de la seducción, está convencido de que “el consumo consciente es la clave de una relación sana con estas sustancias y siempre está bueno preguntarse antes de meterse cualquier cosa, ‘¿por qué lo voy a hacer?’ ‘¿Para qué?’ ‘¿Con quién?’ Todo en la vida es más lindo en equilibrio y con consciencia”.

Ahí, se pliega Laino: “En cuanto a fumar y su relación con la autoestima, por ejemplo, yo no fumo con gente que no conozco o con gente que recién estoy conociendo. Me pone nerviosa y más ansiosa. O sea, es algo que uso para consumo personal, para mi creatividad, para sentirme más relajada. Pero no sé si recomendaría el churro para subir la autoestima, porque no sé si eso es lo que pasa, por lo menos a mí. De hecho, te puede jugar en contra, depende con quién”.

¿Qué milagros le pedimos al cannabis?

En resumen, según Cantaloube, “el cannabis puede tener efectos tanto positivos como negativos en los comportamientos sexuales, pero estos efectos pueden variar según el individuo y su química cerebral”.

Si los estudios sugieren que el consumo puede tener efectos positivos en el deseo sexual y la excitación para algunos, se advierte que los resultados pueden variar para otros.

Si hay un lado A, hay un lado B: reversos, virtudes y contras.

Y en la inexplicable danza de la atracción y la construcción de apego, existen procesos que funcionan involuntariamente y nadie, ni la ciencia, ni el cannabis, ni las ganas, controlan conscientemente.

La marihuana te hace más sexy. La marihuana te saca lo sexy. El porro te da lo que no tenés. El porro compensa. El porro te quita. Al porro le da igual. El porro es apenas un porro, qué va a ser.

