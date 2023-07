El Antiroast #01: Polita Pepper

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Si el formato “roast”, muy común entre comediantes norteamericanos y youtubers, se erige bajo cierto espíritu de “hateo” o “mirada sin compasión”, el “antiroast”, este nuevo formato de El Planteo, pretende poner el centro de la escena a algunos de los personajes más celebrados de la cosmogonía cannábica. Y tirarles la buena.

Aquí no se “asa” a nadie. Al contrario, acá se los “ensalza”.

Por eso, en este primer episodio del Antiroast, le pedimos a diversos amigos de Polita Pepper que nos den su opinión sobre la activista, docente, jurada de copas cannábicas, realizadora audiovisual, feminista todoterreno y viajera incansable.

¿Quién es Polita Pepper?

La mexicana Genlizzie Garibay (conocida en el mundo cannábico como Polita Pepper) es uno de los nombres más importantes, singulares y movedizos de América del Norte.

Después de una larga carrera académica, Polita Pepper dedicó su vida a la ampliación de derechos, al autocultivo, al cultivo comunitario y al desarrollo de las cooperativas y de la producción nacional de cannabis.

Y desde Cannativa, proyecto educativo que lleva adelante junto a un tendal de colegas, promueve sendas tareas de investigación y promoción de la cultura de uso de las plantas medicinales.

“La educación es transformación social, loco”, sentencia.

Polita es, en efecto, una de las personas más queridas en el mundo del cannabis de toda habla hispana.

Como muestra, estos testimonios:

Mariano Duque Velasco (España), activista, rapero, breeder y responsable de BSF Seeds: “Es la que primero se ocupa de ti”

Polita es mi hermana. Una anécdota que siempre destaco es cómo nos conocimos, durante el año 2013 o 2014. Fue en Xoximilco, México, después de la Expo se celebra un evento en el cual fui a dar una charla. Luego estuvimos de fiesta toda la tarde noche. En un momento, me quedé solo, rodeado de “muy buena gente”. Eran horas descontroladas.

Y de repente me metieron dentro de una furgoneta. Yo pensaba que me estaban raptando y… ¡fum! Me llevaron para una casa: era Polita. Ahí arrancó una hermandad de por vida.

Me cuidó, me trató increíble. Me salvó de “una muy gorda”. No sé cómo hubiera podido pasarla. Desde aquella vez, nos vamos encontrando en todas partes del mundo.

Lo que hay que destacar es lo guerrera que es, el conocimiento que tiene sobre leyes, derechos de los consumidores y las mujeres. Es algo increíble, que hay que destacar siempre.

En cualquier sitio que estés, es la que primero se ocupa de ti, de que estés bien, de que te encuentres a gusto, sea o no sea su país. Es una pasada poder compartir con ella y ver todo lo que consiguió. Aparte es una gran antropóloga, que sabe muchísimo de su trabajo, de los pueblos originarios.

Muy Paola (Chile), activista, influencer y directora de Santiago Verde: “Tiene toda mi confianza y mi admiración”

Nosotras somos muy amigas. Es una mina muy copada. Yo siento que la conozco demasiado, muy íntimamente. Nunca nos hemos visto en persona. Nos hicimos amigas en pandemia, para armar una campaña cannábica feminista, y ahí descubrí que era una mina demasiado inteligente, demasiado capa.

Nunca la he visto pero hemos hablado horas y horas y horas por Internet, por videollamada. Siento que la conozco. Tiene toda mi confianza y, también, me siento muy agradecida de la confianza que ella me ha dado a mí.

Polita sabe muchísimo del cannabis y, de verdad, tiene toda mi admiración. ¡Grande Polita!

Facu Santo Remedio (Uruguay), actor, host de Legal e influencer cannábico: “La tengo siempre presente y allá arriba”

De Polita Pepper sólo puedo decir cosas buenas. Todavía no tuve el gusto de poder abrazarla. Cuando empecé a meterme en el cannabis y en el mundo de la comunicación, uno de los nombres femeninos más activos en esta lucha, en esta promulgación de la cultura y en seguir empujando derechos de consumidores y productores, fue el de Polita.

Todo el mundo me hablaba de ella. “Tenés que conocer a Polita, tenés que hablar con Polita”. Y cuando me juntaba con uno que para mí era un gran referente, me la nombraba. Y cuando salí a hablar con referentes de América Latina, todos me hablaban de Polita.

Y al seguir un poco su carrera y empezar a verla, desde la admiración y desde la referencia, la tengo siempre presente y allá arriba. Ojalá se dé ese encuentro y nos podamos abrazar y fumar uno. Polita forever.

Thabata Neder (Brasil), terapeuta especializada en fitoterapia con cannabis y activista: “La admiro muchísimo”

La sincronicidad es una coincidencia maravillosa. Yo estoy aquí ahora en Brasil en la organización gubernamental que fundé y presido para el cultivo de cannabis y su procesamiento. Estoy con Polita exactamente ahora. Ella está sentada haciendo entrevistas, alguna cosa así.

No tengo tantas palabras para decir: es un amor, es mi amiga. La admiro muchísimo. Todo su camino acompañando al cannabis y esa ancestralidad que tiene, me encanta.

VeritoWeed (Colombia), emprendedora y activista: “Es una anécdota en sí misma”

A Polita la sigo, la admiro y la respeto desde hace tiempo. Pero era un personaje con quien, a pesar de tener muchas cosas en común, jamás habíamos podido conectar de cerca. Igual hay cosas en las que sentís que están destinadas a pasar…

Y así fue: sin planearlo y en lugares y momentos que habrían parecido lejanos, empezamos a encontrarnos. Primero fue en Cancún, después en Cali, en Santa Marta, en Montevideo, en Medellín. Y así diferentes ciudades se fueron convirtieron en el escenario de una amistad donde, entretejidas en temas políticos, feministas y cannábicos, surgieron sentimientos de aliento, abrazos de apoyo, memorias íntimas, jalones de orejas y consejos de esos que sólo se brindan a quienes más querés.

Difícil pensar en una anécdota, porque transitar un ratito con Polita es una anécdota en sí misma. Tenemos una hermandad tan bonita en la que, además de compartir unos humos y ciertas posiciones frente a la vida, nos brindamos un apoyo, una complicidad emocional ante momentos de euforia, risas, tristezas, corazones rotos y almas satisfechas.

Con Polita simplemente prendemos un porro, bailamos cumbia y aprendemos juntas a soltar y a repetir nuestro mantra: “Que se caiga todo lo que esté flojo”.

