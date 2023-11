Encuesta Exclusiva: ¿Flores o Paraguayo? La Batalla Final

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Desde antes de antes, la histórica disyuntiva 420 flota en el aire: ¿flores o paraguayo? A veces decide la economía, otras veces el corazón y, otras más, no hay que negarlo, el espíritu. Los argumentos que implican el máximo posicionamiento dividen aguas: que hay mejores y peores, que hay sanos y no tanto, que hay fifís y del pueblo.

La historia del consumo de marihuana en Sudamérica está relacionado iniciáticamente al prensado y, con el tiempo, muchos movieron sus preferencias a cepas más refinadas y específicas. Sin embargo, aquella grieta aún perdura y posiciona predilecciones entre unos y otros.

A continuación, una encuesta transversal y multidisciplinaria con las voces desinteresadamente honestas de 10 expertos en diversas disciplinas.

Y vos, ¿qué team sos? ¿De qué lado estás?

Juanita Groisman, súper estrella de las redes: TEAM FLORES

Elijo flores pero porque soy una mujer adulta. No reniego del paraguayo. De hecho, para la adolescencia está perfecto y hasta tiene sentido. Pero ya está, soy una mina grande, no puedo jugar al paraguayo: me hace mal.

Y, además, la verdad es que para mí pega muy distinto. No súper distinto, pero hay una diferencia. Si tenés más de 20 años, el paraguayo ya no va más.

Alan Futterweit Paz, conductor de Videoronga: TEAM PARAGUAYO

Si bien vivo en Uruguay, en un país donde abundan las flores y donde es más fácil conseguir flores que paraguayo, me tengo que inclinar por el paraguayo. ¿Por qué? Porque me parece que hay que ser un agradecido del paraguayo, de ese porro todo aplastado y pisado por ratas. Con caca de rata, incluso. Y, quizás, a veces, con ratas.

Era lo que había acá en Uruguay cuando estaba más complicada la situación para conseguir porro. Nos regaló las mejores anécdotas adolescentes y, la verdad, hace poco probé de vuelta después de mucho tiempo de consumir flores y no está tan mal.

Y lo más importante de todo: odio a la gente de ahora, a los nuevos famosos, a los cajetillas del porro, a esos que te dicen “no, si es paraguayo, no, perdón, paso”. ¿¡Pero quiénes son!? ¿Mick Jagger? ¡Dejate de joder! ¡Aguante el paraguas, vieja!

Rosario Dubós, streamer: TEAM FLORES

Yo la verdad que prefiero mil veces las flores antes que el prensado. Las veces que fumé paragua no tuve una experiencia muy linda. No les voy a mentir: tenía como gusto a caca. La posta es así: flores sí o sí.

Mauro Albarracín, periodista y youtuber: TEAM PARAGUAYO

Reivindico el paraguayo por sobre cualquier tipo de genética, flores o lo que mierda sea que utilice la gente snob de la marihuana. Lo reivindico porque me ayudó y me enseñó a moverme. Porque no es solamente fumarse un porro y estar reloco.

El paraguayo es la aventura, es ir al transa y meterse en barrios que son peligrosos. Ver cómo se manejaba cada transa, algunos en bunkers, otros en simples esquinas. Sacando de sus bolsas de residuos unos pedazos de marihuana que tienen un contenido tan bajo de THC que si, lo fumás sin esa aventura, no funciona.

En cambio, al obligarte a ir a esos lugares, ese porcentaje de THC lo valorabas mucho más. Es como cuando comés algo que tiene chispitas de chocolate o un chocolate entero. El pedacito de chocolate de esas chispitas la valorás más que una barra completa. Y eso es un valor del pueblo.

Otro valor es el olor, ese olor que te recuerda a la secundaria. Me recuerda a las aventuras, que te dejaban reloco pero no te daban ataque de pánico. Eso no lo dice ningún rastafari. El paraguayo no te da ataque de pánico porque el THC no es suficiente como para que tengas un gran mal viaje.

Es un porro para estar activo, para estar en la maldad, para estar pillo y, a la vez, estar en el disfrute. Sí, quizás hoy en día no es para fumarlo todos los días porque te deja con un poquito de dolor de cabeza, pero hay que reivindicarlo y parar un poco con los sommeliers de marihuana que lo único que hacen es achetizar algo tan lindo como el cannabis.

Florencia Alcaráz, periodista campeona del mundo: TEAM FLORES (pero…)

Por sí o por no: ¿flores o paraguayo? Bueno, yo cultivo y el porro de flores es infinitamente mejor. Además que cultivar te da la posibilidad de hacer muchísimas otras cosas más. Así que: flores.

Sin embargo, siempre se vuelve al primer amor. Y creo que el paraguayo es el primer porro que fumó gran parte de mi generación. Nunca le vamos a hacer asco a un prensado. Es como el chico que te cruzás en el boliche a las cuatro de la mañana.

Pero elijo flores.

Muy Paola, generadora de contenido, activista y directora de Stgo Verde: TEAM FLORES

No entiendo por qué una persona preferiría prensado o paraguayo frente a flores. ¿Por qué alguien haría eso? Es una locura. Aquí yo tengo algo personal contra el prensado. No sabes qué tiene.

Además, encuentro que el prensado es producto del Estado. Porque el Estado no se encarga de una regulación integral.

Una vez, en una marcha, yo estaba joven y quería puro fumar. Y había una persona que estaba pasando ofreciendo pitos, pero como por $1000 pesos, que en ese momento era muy barato. Y era una cuestión así como un pasto, pero como negro, como un polvo y olía a prensado. Era horrible, creo que es lo más horrible que he fumado en mi vida. Fumar prensado te da ganas de vomitar, es lo peor.

En cambio, me gustan las flores principalmente por su olor y su sabor. Y luego por su experiencia. Creo que el prensado es lo más asqueroso que hay: es muy feo el olor, es muy feo el sabor y la experiencia te raspa mucho la garganta en general.

Encima tiene semillas, es súper difícil de enrolar, huele mal y de repente le ponen cualquier cosa. Es como insano, es muy malo para la salud.

Cami Camila, ilustradora y co-conductora de El Club del Glam: TEAM FLORES

Claramente voy a decir flores. ¿Motivos? El primero porque me gusta saber lo más exactamente posible lo que me estoy metiendo en el cuerpo. Y la segunda razón es porque, como dice el Potro Rodrigo, “pega más, pega más”.

Yo no fumo todos los días. Fumo cada tanto, recreativamente, y prefiero fumar cosas ricas. Nunca fumé un paraguayo rico. En cambio, un porrito armado con flores siempre tiene un olor rico, un sabor mucho más rico y pega. Puedo fumar menos y sentir sus efectos más rápidamente.

Barba Roja, freestyler del pueblo y comediante renacentista: TEAM FLORES

Sin temor al qué dirán, ni a sentir que pierdo todo tipo de conciencia de clase, voy a decir: prefiero las flores. Primero, obviamente, que el sabor y el pegue son algo muy importante.

Pienso que sacarlo de una maceta es algo fabuloso y, por el contrario, fumar porro paraguayo me deprime. Digo, ¿qué mierda estoy haciendo? ¿Tan mal me está yendo? ¿Cómo llegué hasta este punto? Entro en una dark, ¿viste? Entonces, siempre voy a decir flores.

Matías Nicolás Cardozo (Matca), fotógrafo 420: TEAM FLORES

Soy Team Flores porque lo que más me atrae de la fotografía es entrar en cada tricoma, en cada flor. Y cada flor es un submundo, un universo. Cada genética tiene su distinción.

Y eso es algo que me motiva a seguir fotografiando y a seguir usando la cámara. Aunque el paraguas fue una parte de nuestra historia, ¿no? Pero no, paraguas no: es veneno.

Claramente estoy en el Team Flores. No creo que nadie decida estar en el Team Prensado. Me parece que nada se compara con un buen cogollo. Siento que es como una cosa que uno disfruta incluso antes de fumar. Como que lo agarrás, lo apretás, lo picás y decís ‘sientan el olor’.

Te queda todo pegoteado en los dedos y después lo fumás con un rico gusto, con un buen humo. Depende de lo que vos quieras porque para eso pegaste el cogollo que vos querías y siento que la locura es muchísimo más llevadera. A mí me ha pasado que, de fumar mucho prensado, sentir que estoy como intoxicado más que loco.

Así que, bueno, por todas esas cuestiones, aguanten las flores.

