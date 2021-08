Román Luna: el Deportista con Esclerosis Múltiple que Calma el Dolor con Aceite de Cannabis

Nota por Ulises Román Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Todo pasó como en una película. Desde que Román Luna sintió que el brazo izquierdo se le dormía, las cosas se le caían de las manos, los ojos le pesaban hasta hacerse una serie de estudios que le diagnosticaron esclerosis múltiple (EM).

Corría el año 2012 y la vida dio un giro rotundo en la vida del periodista que alguna vez vistió la camiseta de River Plate y Newell’s Old Boys de Rosario en la década del 90 soñando con triunfar en primera división como muchos jóvenes de la Argentina.

Cuando supo de la enfermedad pasó por distintos estadios anímicos y emocionales. Atravesó una depresión profunda pero en un momento salió a flote. Encontró en el running la vía de escape para llevar una mejor vida y la energía para ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación.

Cabe aclarar que la EM es una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad. El sistema inmunitario ataca la vaina protectora (mielina) que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios.

“Como comunicador y deportista sentí la necesidad de ser un poco la voz de los pacientes porque existe un vacío en ese sentido, ya que siempre escuchamos la voz del profesional -sin desmerecerla y respetándola- pero es necesario contar lo que uno atraviesa con este tipo de patologías”, dice Román a El Planteo.

Después de una depresión profunda que atravesó a finales de 2017, creó el proyecto Hoy Puede Ser un Gran Día, inspirado en una canción de Joan Manuel Serrat y basado en la comunicación, el deporte, la salud y la motivación.

“Conjugué un poco todo con lo que me había formado, con lo que se me había visto frustrado que era el deporte. Obviamente, uno solo no puede. Por eso también pedí ayuda, tanto a familiares, amigos y profesionales”, cuenta Román.

Reinventarse

Román nació en Saira, un pueblo del sudeste cordobés de aproximadamente 700 habitantes. Vivió una infancia de mucho fulbito, bicicleta, gomera colgada al cuello y, después del colegio, tardes de calle y amigos.

Hasta los 19 años jugó al fútbol: hizo las inferiores en Newell’s, después se trasladó a Buenos Aires para jugar en River, cuando Daniel Passarella era el técnico de la Primera y vivió en el mismísimo Monumental junto a otros juveniles.

Jugó hasta 1993 en River como delantero. Su puesto era de 9 o cuarto volante. En esos tiempos tuvo como compañeros a Hernán Bujan y Matías Biscay (ayudantes de campo de Marcelo Gallardo en la actualidad) y en Newell’s vivió en la pensión con el Flaco Schiavi, Sebastián Cejas y Bruno Marioni.

“Pienso que fue la gran mochila que nunca pude superar, como le pasa a un montón de deportistas que frustran sus carreras. Me tocó hacer el servicio militar, fue el último año que se hizo y sentí como que me arrancaron algo que amaba de un día para el otro. A partir de ahí, nunca más toqué una pelota de fútbol”, recuerda.

Román tuvo que reinventarse y dejar el sueño de ser jugador de fútbol para siempre. “Todos podemos reinventarnos en la vida, yo lo hice a través del deporte como es el running, pero mucha gente lo puede hacer a través del arte o cambiando su trabajo. Lo importante es tratar de hacer las cosas con amor”.

Actualmente, Luna dirige el diario digital Salud News 24, creado en 2005, y asesora en comunicación y manejo de redes sociales a empresas.

Desafío

Cuando a Román lo diagnosticaron, su hija Valentina tenía apenas 4 años. Ella fue viviendo las distintas etapas por las que atravesó su padre y lo fue sosteniendo.

Por estos días, a los 16, es su compañera en el running, también en el proyecto Hoy Puede Ser un Gran Día y juntos se entrenan para correr el cruce Columbia, en el mes de diciembre, que une Argentina con Chile a través de 100 kilómetros y dura 3 días.

Valentina y Román entrenan 5 días a la semana o 6, con un grupo que se llama Sportream y se preparan con un profesor de educación física para fortalecer los músculos y soportar el camino de montaña.

No son pocas las personas que le decían a Román “¿vas a poder correr?” O, “¿será peligroso por tu condición? O bien: “¡Ah! podés correr con EM”.

“Muchos impedimentos son mentales -dice Román-. En mi caso es como que no tengo limitaciones, puedo hacer de todo, pero me cuido un montón. Trato de cuidar mi motor, mi máquina, tampoco tengo 20 años”.

Con una dieta equilibrada, Román come un poco de todo pero ha eliminado las harinas refinadas. Llegó a pesar casi 100 kilos y ahora está pesando 70. Come muchas frutas y verduras.

“Gracias al running y a la dieta me mantengo en forma aunque, por los riñones, tengo que dosificar las proteínas, ya que tomo una medicación para la EM todos los días”.

Bendito aceite

Hay que tener en cuenta que los pacientes con EM deben lidiar con un umbral de dolor bastante alto. Dolores en el cuerpo, entumecimiento de las piernas.

“Tengo la pierna izquierda casi dormida, con hormigueo, en esclerosis se lo llama ‘pie equino’ o ‘pie caído’, por eso también hay que fortalecerlo y tengo dificultades para dormir, trastornos del sueño que también son característicos de la patología así como ansiedad”, detalla Román Luna.

Todas las mañanas y como paliativo para el dolor, Román toma aceite de cannabis. Pasó por varios tipos de aceite hasta que dio con el que finalmente le dio resultado.

“Hay un aceite de cannabis que me mandaron para que lo pruebe y la verdad que me hace bien, me tranquiliza, me calma muchísimo los dolores”, cuenta.

Hace poco Román fue sometido a una operación y aún está en proceso de recuperación. “Para el postoperatorio te recetan que cada 8 horas te tomes un Ibuprofeno y no tomé nada. Estoy tomando aceite de cannabis que es lo que siento que me hace bien”.

Román con su familia

El aceite de cannabis que finalmente le dio buenos resultados le llegó de la mano de personas que están trabajando con Mamá Cultiva, en la provincia de Entre Ríos.

“Son productos de muy buena calidad, muy puros y eficientes. A mí me están haciendo bien. Recomiendo que lo prueben porque no tienen efectos colaterales, ni efectos adversos como lo químico que te mejora por un lado y te empeora por el otro”, asegura.

Román Luna considera que la esclerosis múltiple, más allá de las dificultades físicas y emocionales, llegó para darle “una gran enseñanza”.

El periodista y deportista dice que dejó de “mirarse el ombligo” y empezó a pensar que “hay muchísima gente que está en circunstancia mucho más adversa que la mía y poder dar una mano desde mi lugar de comunicador es un rol muy importante, porque lo que no se comunica, no se conoce”.