¿Quién es Weed Man, el Misterioso Superhéroe Cannábico que Aboga por el Consumo Responsable?

La primera imagen que J. tiene de Weed Man, el superhéroe cannábico, lo deposita en su casa, delante de su monitor, mientras cursa un taller de videomarketing. Y J., que ya venía metiéndose en el mundo de la marihuana, tuvo allí una especie de epifanía, una suerte de revelación: la creación de un personaje que pueda llamar la atención, aportar un diferencial y, a su vez, demostrar al máximo su creatividad.

J. es Weed Man y Weed Man es J., pero como sucede en el Universo Marvel y en DC Comics, aún prefiere conservar su verdadera identidad en secreto.

Entretanto, desde el año 2015 que J. se dedicó a comercializar vaporizadores traídos de China pero, siempre, atravesando como podía el estigma del fumador: lo hacía a escondidas, en la calle, evitando arrastrar cualquier tipo de olor y, fundamentalmente, escapándole a la mirada ajena.

Así, la experiencia con los vaporizadores y las nuevas pistas aprendidas en el taller de video marketing dejaron a J. en una encrucijada entre “ser uno más” en el entramado cannábico o bien, en su reverso, “ser único”. De su boca: “A mi hija siempre le gustaron los superhéroes. Hemos visto series, ahora estamos viendo The Flash. Pucha, ‘¿y yo qué hago?’, pensé. ‘¿Un superhéroe de la marihuana?’ Uy, sería chévere”.

La creación del personaje

Con este envión, J. aprovechó la experiencia de Verónica, su esposa, diseñadora de modas, y de Carlos, uno de sus mejores amigos, que también tenía sus mañas, para configurar la imagen de este héroe que aún yacía en fase work in progress.

De esta manera, diseñaron una chaqueta, un look, una máscara: nacía oficialmente Weed Man, el superhéroe cannábico de carne y hueso.

“Si iba a ser un superhéroe, debía educar, romper estigmas. Hacer ver al usuario de cannabis como una persona común y corriente. Hablar de consumos problemáticos y hacer contenido para generar un consumo responsable. El personaje nunca sale fumando y, por cómo luce, siempre llama la atención. ‘¿Y este man quién es?’, se preguntan cuando lo ven”.

Con estas primeras coordenadas, Weed Man comenzó a tomar potencia y a delimitar un marco de acción: un personaje que lleva un mensaje bacán y que siempre apela a la responsabilidad.

Un héroe ‘verde’

Por estos días, J. y su crew ya están pensando en nuevos trajes (¿se viene uno hecho con fibras de cáñamo?) pero antes hubo uno con abdominales enormes y una máscara profundamente incómoda. Tiempo después, una segunda versión más estética le dio una especie de evolución, con una máscara más dinámica y unos lentes verdes.

La historia cuenta que fue el 19 de agosto de 2019 en Bogotá, Colombia, cuando Weed Man apareció entre el público por primera vez. Fue en la Copa del Rey, una reconocida copa cannábica de la ciudad.

“Cuando llegué fue como una sorpresa. Mi identidad siempre fue secreta. Y la mayoría me decía ‘Weed Man’ cuando yo ya me había decidido por ese nombre. Me sorprendió el recibimiento que tuvo el personaje. Y ahí supe que tenía que ir mucho más allá”, recuerda.

—¿Cuál es el gran reto de ser un superhéroe cannábico?

—Estar a la altura del personaje. Aprender a comunicarme mejor, a tener un mayor conocimiento del cannabis y su cultura. Ese es el reto constante. Antes, yo no había estudiado nada sobre el tema. Por eso, empecé a capacitarme y a mejorar.

El colmo de Weed Man

Llegaron los primeros videos y, enseguida, los primeros acuerdos con patrocinadores. Se trató de una empresa de cursos de cultivo agroecológico y obtención de derivados del cannabis para uso industrial. Weed Man divulgaba y, a su vez, aprendía. Ver esta publicación en Instagram

“A través del personaje empecé a cultivar. Forma parte de ese propósito del personaje. ‘¿De dónde consumo mi hierba?’ ‘¿De dónde proviene?’ El superhéroe del cannabis no puede fumar cafucha”, cuenta.

De hecho, durante un impasse en un Halloweed bogotano, Weed Man se juntó con unos colegas a prender uno. Cuando, de pronto, le pidieron que se encargara de armar un porro… ¡No sabía hacerlo! Ahí, sus colegas se doblaron de risa. “Es el colmo de Weed Man: no saber pegarlo. Y hay otro colmo más, ser Weed Man y fumar cafucha, el porro más barato que hay”, bromea.

Y esa escena lo llevó a profundizar su compromiso, a tender lazos con la comunidad desde otro lado y, en efecto, a empezar a hacer cosas que son propias de su tribu.

Sin embargo, ni en los eventos ni en público, Weed Man le da candela: prefiere la discreción. “Además me enchoncho y no hablo con la misma propiedad. Si estoy en un evento quiero quedar como mi eslogan: ‘conscientemente’. Quiero que mi consumo sea consciente”, dice.

—¿Qué vendría a hacer un “consumo de cannabis con propósito”?

—Básicamente que no sea porque sí. Lo voy a hacer pero, de alguna manera, tengo que ponerle un propósito. Un “¿para qué?” Ahora mantengo una relación espiritual con la planta, con ese costado poderoso.

Weed Man, el empresario

Asimismo, J. se considera a sí mismo como un “emprendedor” y advierte en Weed Man una especie de vehículo para afinar su comunicación y, de alguna manera, ampliar su llegada. “Weed Man es como un medio. Ahora voy a hacer un curso de oratoria moderna. Detrás de todo eso, está la intención de poder vivir del cannabis”.

Y, en paralelo, habita la aparición de nuevos negocios que van surgiendo a partir de la relación de las marcas con el personaje. “Estoy conociendo marcas, probando productos”, cuenta.

Incluso, en su site hay una tienda con diversas cosillas que explotan su costado de comerciante más audaz. “Pensando en eso, voy a tener una línea de moda de Weed Man, con gorras, remeras, chaquetas y hasta máscaras”, revuelve J.

“La parte empresarial me gusta mucho. Desde hace tiempo, incluso antes de Weed Man, en 2017, fui a Expo Cáñamo Colombia y aprendí un montón. Quise montar mi empresa de cannabis y junto a unos familiares armamos Cannabis del Caquetá, una empresa situada en la región de Caquetá, al lado del Amazonas, que aún está quieta”, expande.

En rigor, Cannabis del Caquetá se trató de un proyecto de cultivo de cáñamo, que mezclaba la producción de los campesinos y un procesamiento de uso industrial. “Si bien hoy está detenida, intento ver todo de una forma positiva”.

—Teniendo tantas aristas, debe ser difícil conservar la discreción. ¿Quiénes conocen tu verdadera identidad?

—Mis dos hijos lo saben. Cuando mi hijo tenía dos años de edad, veía los videos de Weed Man y decía “papá”. Weed Man es un proyecto familiar. En el mundo social, lo saben los cercanos: mi suegra, mis hermanos, mi papá y el espíritu de mi mamá que, según una médium, me dijo que yo hacía algo que la ponía triste. La médium me preguntó por vicios y le contesté: “marihuana”. Y ella miraba como si mi madre estuviera a su lado. “Tú eres un artista y los artistas pueden utilizar bien el cannabis”, me dijo. Y yo me vine con la idea de que no estaba haciéndole mal a nadie. Hay una parte que se mantiene como una identidad secreta.

—¿Por qué?

—Porque aún hay un estigma con la comunidad del cannabis. Mucha gente con la que hablo cotidianamente no me vería con los mismos ojos que me ven hoy. Pero bueno, yo me enfoco en educar, en contar que el cannabis tiene muchos usos. No siento que me esté ocultando ni escondiendo. El personaje es parte de “crear algo” y de atreverse a sostener ese “algo diferente”. Siempre habrá alguna persona que vaya a criticarme, pero también siempre hay una oportunidad para compartir algo.

El contenido audiovisual de Weed Man puede verse en su canal de YouTube.

Fotos cortesía de J.