Fleco y Male: La Historia Detrás de los Spots Anti-Drogas de los ‘90

La televisión es, además de un efectivo medio de entretenimiento, una vía para la propaganda. Lo primero que es imperante despejar es la diferencia entre esto último y la publicidad.

Vamos: la finalidad de una propaganda es crear conciencia sobre temas de interés común (no manejar si se bebió alcohol, detener urgentemente la violencia doméstica, beneficios del reciclado, no hablar en el cine, etcétera) y la publicidad busca difundir las bondades de un producto o servicio con objetivos puramente comerciales.

En la primera categoría se inscribieron, entre 1997 y 1998, una serie de spots promocionados por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación protagonizado por dos seres animados que buscaban despejar todas sus dudas con respecto al consumo de estupefacientes.

Se trataba de Fleco y Male, dos chicos de entre 15 a 17 años con un “look canchero” (pelo rojo cortado casi al ras, en el caso de ella; y gorrita para atrás, pantalones sueltos y pelo largo con un tono skater para él), que acudían al Dr. Alfredo Miroli por diferentes consultas.

Entonces: drogas, ¿para qué?

Un aviso con música dance de fondo mostraba cómo unos jóvenes se pasaban un cigarrillo de marihuana. Allí, un muchacho de sonrisa ganadora -que pareciera ser el líder de la barra- les preguntaba a todos si querían fumar pero Fleco se niega.

Ante eso, el promotor de la idea responde: “Dale, ratón. ¡Si acá no te ve tu papito!”, frase que se convertiría en un chiste recurrente de los adolescentes de esa época. Fleco, sin la menor intención de fumar porro, baja una línea en contra y remata: “¿Menos neuronas para mí y más guita para los narcos? ¡Salí! ¿Gil yo?”, acto seguido se retira junto con otros chicos que lo secundan.

“Frente a las drogas, antes de ensayar respuesta, hagamos una buena pregunta”, dice en off una locutora. “¿Drogas? ¿Para qué?”, dicen los protagonistas. Acto seguido, la placa oficial que produjo el corto promocional.

¿Quién es el Dr. Alfredo Miroli?

El Dr. Alfredo Miroli es especialista en inmunología y presidente de la Sociedad Científica de Patologías Adictivas del Colegio Médico de Tucumán. Durante la presidencia del Dr. Carlos Menem se desempeñó como subsecretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Nación.

También tuvo un cargo similar en el gobierno provincial de Tucumán hasta 2014, cuando presentó su renuncia a la gestión de José Alperovich por diferencias sobre la “Ley 4 AM”, cuya finalidad era darle un cierre a la actividad nocturna en dicha provincia.

En uno de los avisos habla del éxtasis en la puerta de un boliche después de dejar a su hija con el auto. En ese momento se sube Fleco con diferentes preguntas sobre el tema con un lenguaje típico de la época. “¡Qué suerte que viniste, flaco!” será otra línea que escuche el espectador.

Cada pieza procuraba contar con lenguaje sencillo las consecuencias del consumo de pastillas, cocaína y marihuana.

“El éxtasis es la droga de las convulsiones. La de la muerte súbita. En parte es un alucinógeno y lo que te produce no son ganas de bailar, sino convulsiones, sacudidas. Es una anfetamina, te acelera el corazón. Te cierra el corazón, te hace orinar mucho y perdés potasio y sin potasio, el corazón en vez de funcionar como un conjunto de fibras, late fibra por fibra. Se fibrila y te da una muerte súbita”, explica el especialista sobre dicha sustancia.

La estructura de estos avisos tenía lugar casi siempre en espacios comunes, familiares para el público casual: la calle, el sillón de una casa de clase media, el auto o un despacho oficial no tan diferente al de cualquier municipio con el mismo sentido.

Buscaba producir esa cercanía, en especial con el público preadolescente. Es decir, el que más alertas despertó históricamente al tratarse esta temática, en especial en la televisión lineal de aire.

Miroli es hombre de consulta en casi todos los spots promocionales a excepción de un par en los que la dupla compartía cartel con el Dr. Julio César Araoz, por esos días abogado y titular del SEDRONAR (Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, rebautizada desde el 2017 como Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina).

Maradona y la campaña ‘Sol Sin Drogas’

Previamente, el gobierno menemista había gestado otra campaña que logró tener una amplia repercusión mediática llamada “Sol Sin Drogas”, con Diego Armando Maradona y diferentes personalidades aportando su prestigio y figuración pública.

Tiempo después, en 1996, Charly García bromearía en un recital en Villa Gesell invitando al operativo “Droga Sin Sol”. El paso de comedia tuvo sus consecuencias y el reconocido músico tuvo que declarar ante el juez Hernán Bernasconi en los tribunales de Dolores por “apología de la droga”, no sin antes ser escoltado por efectivos policiales.

Fleco y Male son copyleft

La saga de Fleco y Male recibió el premio “Top Ten” de la publicidad argentina y el premio “Broadcasting a la Excelencia” el mismo año en el que salieron al mundo, en 1997.

Cada corto propagandístico contaba con un presupuesto de $80.000 (por Ley de Convertibilidad de la época, $80 mil dólares) debido a la animación de los dos personajes. Naturalmente eran más baratos los avisos que no contaban con los dos chicos dibujados.

Con el tiempo, trascendió que Miroli registró los nombres de los protagonistas de los avisos –por lo que asegura que jamás cobró un peso– y luego liberó sus derechos.

Quien tenga ganas de hacer un fanfic sobre estos dos jóvenes (que hoy deben ser treintañeros con problemas mucho más complejos que estar o no “de onda”), puede hacerlo y publicarlo sin temor a cartas documento por infracción de copyright. De aquí se desprende un dato novedoso: Fleco y Male son copyleft.

“Cuando estaba al aire, le ganábamos a todos en rating. Era top ten. Ganamos muchos premios por la campaña. Pero cuando vimos que las chicas denominaban a sus novios como ‘Fleco’, o que se usaba a los personajes no como fueron pensados… Nos dimos cuenta que el personaje le ganaba al mensaje. Inmediatamente lo dimos de baja. Por eso tengo la propiedad intelectual de Fleco y Male, para que nadie salga a vender algo con estos personajes”, destacó Miroli consultado por Diario Perfil.

Y continuó: “Los políticos me criticaron por dar de baja la campaña, pero la idea no era promocionar un personaje. Los derechos, la plata, fue cedida al Estado. El resto sirvió para pagar a los actores y a los animadores. Fue la campaña más premiada y debatida”.

Dibu en el Multiverso de la Locura

Fleco y Male fueron creaciones del dibujante Rodolfo Mutuverría, un nombre que está asociado directamente con otra de sus obras: Dibu de Mi familia es un dibujo, mítica serie emitida por Telefe en Argentina y distintos países de Latinoamérica.

En diálogo en exclusiva con El Planteo, el autor se muestra impactado porque un periodista le pregunte por esa etapa: “Fue una propuesta que me hicieron en un momento en el que teníamos muchísimo trabajo, una oportunidad laboral para muchos artistas. Si bien era un tanto extraño tocar esta clase de temas con una persona que le hablaba a los dibujos animados, la realidad es que muchos adultos hoy (jóvenes en aquella época), la recuerdan y al final terminó siendo algo de culto”.

Aún con tono sorpresivo, Mutuverría afirma: “No me imaginé que, después de tanto tiempo, la gente iba a terminar preguntándome por este trabajo”.

Hay algo en común. Se nota en el trazo. Destacan, allí, puntos que se unen a otros puntos. ¿Fleco, Male, Dibu y Chuavechito, el nene que aparecía en avisos del producto Vívere, son parte del mismo multiverso?

Antes de seguir, dos datos de color: el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez fue bautizado como “Dibu” por este personaje y, a su vez, el Dibu de Mi familia es un dibujo, se apellida Medina por su padre José (encarnado por Germán Kraus).

Otra diferencia notable fue el tratamiento de la inclusión de los personajes en el mundo real: mientras que Dibu era sistemáticamente ocultado por su familia en pos de su seguridad ante una sociedad que probablemente no lo comprendiera (algo similar alo que le ocurriría con Alf por obvias razones), Fleco y Male deambulaban libremente por las calles de Buenos Aires, incluso saliendo de noche, entregándose al goce y al vértigo que ofrece cada noche la vida bolichera de la Capital Federal.

Por su parte, Chuavechito irrumpía en los hogares argentinos promocionando jabón líquido sin mayores dificultades. Sorprendentemente ningún adulto se mostraba extrañado de que apareciese de la nada un infante rubio del tamaño de una ojota brindando consejos para que la camisa del abuelo Jorge no parezca un trapo, mostrándose en un hogar diferente en cada ocasión. Detalles que regala el mundo de los creativos publicitarios.

La confirmación de la teoría: habla Mutuverría, su creador

Consultado por esta posible conexión, el dibujante verifica la hipótesis: “Son todos diseños míos. De alguna manera son del mismo universo. Cada uno fue creado para un determinado fin, uno para vender un producto, otro para entretener a la familia y otros para una campaña de bien público. Últimamente me mandan las imágenes de Chuave y Dibu juntos y muchos no sabían que los había diseñado a ambos. Los otros personajes no fueron integrados a la serie, no tenía nada que ver la temática. De haberse intentado hubiera sido imposible de realizar porque los presupuestos eran limitados”.

El maestro del lápiz brinda más datos a propósito de la conexión: “Como Dibu estaba en pleno auge y tenía mucha aceptación por parte del público, pensaron en hacer esos spots de la misma manera, mezclando actores con dibujos. No los veía al aire porque le dedicaba todo el tiempo a la serie. Cuando llegaba a casa no miraba la tele, me iba a dormir porque terminaba muy cansado. La campaña fue ideada por el Dr. Miroli. Yo produje la animación y la post producción la hizo otra empresa”.

¿Qué fue de la vida de Fleco y Male?

Pero este impactante crossover no termina aquí: Mutuverría estuvo a cargo de un libro protagonizado por otro personaje impensado para esta cruza de personajes. Además de los recién mencionados también se puede sumar ni más ni menos que al héroe de acción estadounidense Chuck Norris.

¿Será que hay una versión de Walker Texas Ranger capaz de conectarse con Fleco, Male, Dibu, Buji y Chuavechito?

Por lo demás, lo último que se supo del niño colorado es que emigró tras la crisis del 2001 para asegurar dividendos en moneda extranjera trabajando en la remake de su propia serie titulada Neco, A Minha Familia é Uma Animação, en la televisión de Portugal. De Fleco y Male no tuvimos más novedades, al menos por ahora.

