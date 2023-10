¿Cuál es el Mejor Sitio para Fumar Mota en CDMX?

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

¡Órale! El trajín chilango tiene fama de bravo: poblado, ruidoso, ecléctico, picante, divertido, extremo, rocanrolero, versátil, estrambótico, latinoamericano, latinoamericanísimo, bueno, buenísimo, buenazo. El humo de marihuana se huele en cada esquina.

Así, el aire 420 se respira en los paisajes más disímiles del Distrito Federal, unos que –vamos a decirlo- no se parecen a ningún otro de América Latina. Allí, en CDMX, el tiempo pasa rápido y, a la vez, pasa mucho. Por eso, frenar para darle mecha tiene su valor.

Ahora bien, ¿es legal fumar churro por ahí? Sí, pero.

Vamos con un datito, sólo para que se sepa: la Secretaría de Salud estableció una serie de permisos para consumir y portar marihuana para fines recreativos.

Pero, ojo, este consumo lo autoriza el organismo bajo algunas condiciones particulares. Y, en su reverso, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer o transportar más de cinco gramos sigue siendo penado en términos de leyes penales y administrativas.

A la sazón, con El Planteo armamos una guía con los mejores sitios para fumar marihuana “sin problemas”. Un convoy de expertos nos comparten data valiosísima para que puedas quemar en las calles, en las plazas y en sitios históricos, allí donde nadie jode, donde nadie ve.

Ready con los testimonios:

Polita Pepper, activista superstar: las trajineras, en Xochimilco

El mejor barrio de la Ciudad de México para fumarse un porro es en las trajineras, en el barrio de Xochimilco. Las trajineras son unas embarcaciones súper pintorescas donde haces paseos en esa zona de la ciudad que todavía conserva el sistema de navegación por canales.

Las trajineras son embarcaciones que están súper decoradas de manera folclórica y el paseo transcurre a lo largo de los canales de Xochimilco que tienen también ese sistema de cultivo en chinampas.

Entonces puedes elegir hacer un paseo alrededor de las chinampas o puedes hacer un paseo que también te lleva a la casa de las muñecas que es súper creepy. Estos paseos los puedes hacer de día o de noche.

Puedes ir a visitar el santuario del Ajolote, que es este tipo de Pikachu mexicano endémico de esa zona, que es bastante curioso y ahí los cuidan y los reproducen. Y, sobre todo, verlos es súper flashero. Es un trip para estar bien, bien, bien viajado en el tiempo y en la historia y es el único lugar donde en la Ciudad de México con el que te puedes imaginar cómo fue aquella gran Tenochtitlán.

En tu travesía por las trajineras te puedes encontrar vecinas que te venden comida, que te cantan canciones de música norteña, mariachis, puedes hacer tus bodas y hasta fiestas de 15 años.

En fin, puedes llevar tu propia comida para hacer un picnic, tus propias cervezas y tus porros bien armados para pasar ahí un lindo paseo. Así que es un lugar turístico.

Aunque, si bien es turístico, también es bien folclórico de la Ciudad de México. La policía no molesta en esas áreas, aunque también a veces te llega la policía en su versión trajinera. Pero, bueno, es un lugar bonito, tranquilo, agradable y sobre todo súper interesante para echarse un porro en la Ciudad de México.

JL Martínez, periodista e investigador de Jelly Genetics: Espacio Escultórico de la UNAM

Yo vivo por el sur de la ciudad. Entonces, para mí, los mejores lugares para echar porrito acá en CDMX son el Espacio Escultórico de la Universidad Nacional, porque es un espacio abierto con esculturas muy grandes.

Además es un área natural, entonces puedes caminar por ahí. Estás viendo las esculturas mientras también ves la flora de acá, ¿no? Piedras volcánicas, un paisaje ahí semiárido, está bueno ese rol.

Está ahí al ladito el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, entonces es un buen rolecito echarse un porro en la “zona escultórica” y después entrar al museo.

También por acá está el Bosque de Tlalpan. Es un bosque aquí en la ciudad, una reserva natural pues en donde también la gente va a correr, a caminar, a hacer pues diferentes cosas, ¿no? Entonces, si tu plan es más estar viendo la naturaleza o como una caminata, pues ahí es un buen lugar.

La “zona escultórica” también es un espacio abierto: puedes caminar, echarte un porrito. Acá todavía no es legal para todos, pero estos lugares son abiertos, ¿no? Son espacios en donde no habría tanto problema porque no hay tanta gente alrededor, no te están viendo.

Rosa Pistola, DJ: Avenida de los Insurgentes & Paseo de la Reforma

La verdad es que en general en la Ciudad de México es bastante difícil fumar en la calle porque al fin y cabo la marihuana sigue siendo ilegal. Pero, bueno, cuando estaba el plantón en el Senado, ahí en Reforma e Insurgentes, la verdad es que era un lugar increíble, bastante bueno para estar relajado y fumar.

Ahorita el plantón que está funcionando así es el del Metro Guerrero, que es un poquito más gueto. Ahí es una “zona de tolerancia” que está bastante chido aprovechar porque es céntrico.

Y de resto, la verdad es que está complicado andar fumando en el distrito, pero en zonas más alejadas, como en los suburbios por donde yo vivo, por Tecámac, donde no hay policía, la verdad es que es mucho más relajado.

Ali Gua Gua, cantante, compositora y productora: Los Pinos

Les recomiendo toda la Ciudad de México para fumar marihuana. Por ejemplo, uno puede pasar por el Parque de Chapultepec, así a ver si ve al osito panda. También Los Pinos, donde antes vivían nuestros presidentes y se volvió un centro cultural. Ya que como es un centro cultural, usted también le puede quemar las patas al diablo.

También lo puede hacer en Xochimilco, dentro de una trajinera flotadora sobre los hermosos canales, en las islas de Ciudad Universitaria.

La ciudad está llena de barrios chicos, grandes, bonitos y hermosos para fumar y darle vuelo a la imaginación. Por supuesto, mi barrio La Colonia de Doctores, donde me siento a gusto viviendo y fumando. En todo México se puede fumar, con cuidado.

Ivanna Queen Mama, estrella del twerk mexicano: La Estela de la Luz

Me parece muy interesante y bastante divertido que podamos tener y contar con espacios 420 dentro de la Ciudad de México, como lo es La Estela de Luz, un edificio icónico de la Ciudad de México.

Está ubicado en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, que es Reforma. Y, por lo tanto, es súper interesante ver todo el tipo de público que consume cannabis.

En estos espacios ves señores, señoras, jóvenes, todo tipo de personalidades, los que van con traje y portafolio, los que van con su bicicleta, los que van con su patineta. La gente que va en motocicletas, también. Pura diversidad.

Repito: personas de edades y características diferentes. Desde la persona que se ve súper hippie hasta la persona que se ve más fresa, la persona que se ve súper seria… ahí ves cómo el cannabis está en todos los círculos, en todos los ambientes, en todas las personalidades.

En cuestión de justicia, la policía respeta bastante este tipo de espacios. Sin embargo, obviamente, si te encuentran fumando fuera de estas áreas, pues realmente sí es tema de que te lleven a la delegación.

Lugares para comer, bueno, pues obviamente sí hay un montón de lugares para echar bajón, para echar el munchies y disfrutar. Incluso es súper interesante porque en estos lugares que ya están ahorita oficialmente permitidos, como en Plaza Hidalgo y La Estela de Luz, es interesante que también la gente ya hace comercio ahí.

Te van a vender el hot dog, la hamburguesa, la quesadilla. También hay gente vendiendo productos con cannabis, como pastelitos, fresas con crema y una diversidad de alimentos con cannabis y sin.

Foto de portada por Clinker, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons // Editada en Canva por El Planteo

