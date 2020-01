Las recompensas y desafíos de la microdosificación de LSD

Resulta que hay un método para la sesión de microdosificación más exitosa.

Fue un viaje fuera de mi zona de confort que me llevó a subirme al tren de la microdosis. Estaba en otro estado cubriendo una conferencia de cannabis, muy lejos de mi oficina y computadora portátil, cuando un viejo amigo apareció con un regalo: 100 microgramos de LSD. “Toma una décima parte cada vez”, aconsejó mi amigo. “No es súper trippy, pero te sacará de tu mente ordinaria”. Doblé la pestaña en un papel, la metí en mi billetera y volé a casa al día siguiente.

Había tomado ácido un par de veces en la universidad y admito que lo disfruto inmensamente. Más allá de las líneas onduladas habituales y los halos de los árboles, pude ver y sentir las imágenes yóguicas de los chakras, no como conceptos abstractos, sino como objetos reales y palpables en toda su gloria cristalina del arco iris. Sentí la vitalidad de cada cosa, animada y no, y era verdaderamente, aunque temporalmente, una con el universo.

La microdosificación de LSD no es nada de eso.

El Protocolo Fadiman

Para mis experiencias de microdosificación, he seguido el protocolo Fadiman. Donde el antiguo movimiento del LSD estaba encabezado por pioneros psicodélicos radicales como Timothy Leary, Ram Dass, Ken Kesey y Abbie Hoffman, la cara contemporánea de la defensa y la tutela del LSD es el psicólogo y autor James Fadiman.

El protocolo de Fadiman implica un ciclo de cuatro días: el primer día, dosifica con entre cinco y quince microgramos de LSD. Siguiendo el consejo de mi amigo, elijo diez. En el segundo día, generalmente experimenta solo efectos residuales y sutiles de la dosis del día anterior. En el tercer día, reinicia sin psicodélicos para ser más consciente de su estado de ánimo y funcionamiento básicos. Y en el día cuatro, vuelve a dosificar.

Dos Campos de microdosificadores

Al leer en línea las cuentas de microdosificación, surgen dos campos: los biohackers del tipo Silicon Valley basados en la productividad; y aquellos que buscan alivio de la depresión o ansiedad crónica e intratable. Hay poca investigación para respaldar el resultado deseado de cualquiera de estos campos, pero hay mucha evidencia anecdótica que se acumula a favor de la práctica.

Yo, por otro lado, me encuentro desalineada de las dos escuelas. Claro, me encantaría producir a una capacidad óptima, ¿quién no? Pero eso no provocó mi incursión en el mundo de la microdosis. También me gustaría arrojar muchos de los temores y frustraciones asociados con ser un humano imperfecto, pero no es el sufrimiento extremo lo que me llevó a la puerta de la experimentación con LSD. Soy un tipo de persona mayormente feliz, mayoritariamente interesada en lo que el cuerpo y la mente son capaces de hacer. Un explorador de la conciencia. La palabra a veces lanzada por aquí es psiconauta.

Primeras microdosis: enfoque y confianza increíbles

El primer día de microdosificación que produjo esta entusiasta entrada en el diario:

“¡Energía! ¡Atención! ¡Estado animico! La continua interferencia estática de la mente que se pregunta: “¿Estoy haciendo esto bien?”, “¿Estoy bien?”, “¿Qué pensarán los demás?” Sólo. Ido. Me siento sólidamente, pero también flexible y abierta. Mi conciencia se intensifica lo suficiente como para percibir realmente los detalles sensoriales de la vida cotidiana: el arco elegante y la funcionalidad perfecta de una taza de té; las líneas limpias de maquinaria zumbando y sonando en mi paisaje urbano; El ser puro y sin filtro de un perro. Mi percepción no es tanto surrealista como hiperreal; El mundo, y mi propia mente, se sienten completamente claros. La simplicidad fluye de prestar mucha atención “.

Más tarde ese día:

“El nerviosismo y la irritación surgen cuando se interrumpe mi enfoque. Pero encuentro que, sintiéndome irritado, puedo cambiar mi estado de ánimo de manera más intencional, recordándome a mí mismo que la ira no está sirviendo un propósito y que puedo elegir la disipación en lugar de la acumulación. Menos por capricho del estado de ánimo, soy intencional sobre cómo quiero sentirme: una forma de ser empoderada ”.

Con todo, el primer día lo sacó del parque.

Después de esperar el tiempo apropiado entre dosis, encontré que la segunda y la tercera experiencias siguen más o menos el mismo camino con solo una ligera disminución la tercera vez; La tolerancia a LSD se construye rápidamente.

Surgen complicaciones

La cuarta y quinta microdosis, sin embargo, fueron menos divertidas.

La cuarta vez, subí mi dosis por curiosidad. Si una pequeña cantidad de LSD ayudara enormemente, ¿qué más haría? No científicamente, tomé aproximadamente un tercio más que las dosis anteriores y me encontré tembloroso de una manera demasiado cafeína. Trabajé ese día y experimenté algunas explosiones de concentración y generación de ideas, pero también me sentí vagamente incómodo en mi piel y emocionalmente inquieto.

La quinta vez que hice una microdosis, fue en un día de estrés inesperado cuando mis emociones se sintieron más desequilibradas y mi juicio se apagó. Sin saber si estaba procesando cosas profundas y oscuras, o simplemente dramatizando demasiado mi dolor, lloré y me enojé. Hice un inventario del resentimiento profundamente arraigado hacia una persona cercana en mi vida. En última instancia, no pude etiquetar la experiencia como buena o mala, pero fue agotador.

Información sobre la microdosis de LSD

La microdosificación de LSD generalmente no se considera el tipo de cosa que cambia su experiencia cotidiana de una vez, donde no puede evitar meterse en su propio camino repetidamente, a una de verdadera libertad. Se supone que el potencial radical y místico de los psicodélicos está reservado para las ceremonias de ayahuasca en las profundidades del Amazonas o la psicoterapia dirigida por la psilocibina.

Pero he experimentado verdaderos cambios como resultado de mi experimento en curso con microdosificación de LSD. Con la mayor claridad, sé ahora que mis dos emociones más debilitantes e intransigentes, el miedo y la ira, también son maestros. Cada vez que aparecen, me ofrecen la oportunidad de superarlos, por muy protectores que puedan ser, porque no tienen un propósito saludable en este momento.

Hoy, la honestidad es más fácil que nunca. Estoy en mejores condiciones para tener conversaciones difíciles sin hundirme en una espiral de dudas. Para decir lo que es verdad para mí a través del filtro necesario de amabilidad, no miedo.

Mi uso de otras sustancias también ha cambiado. Con la microdosificación, me encuentro alejándome del cannabis y el alcohol, en parte por precaución; La combinación de sustancias puede conducir a una experiencia mucho más intensa de lo esperado. Pero la microdosificación ha disminuido de alguna manera mi interés en ambos porque, por agradables que sean, el alcohol y el cannabis tienden a oscurecer mi experiencia de la vida real en diversos grados.

Debido a que el LSD aumenta la conciencia de una manera profundamente comprometida con lo que es, busco las otras cosas menos. Curiosamente, el LSD está siendo investigado como una herramienta para ayudar con la adicción. Y aunque no sufro de adicción, a veces me preocupa la dependencia psicológica del cannabis que puede desarrollarse con un uso intensivo.

A medida que los beneficios, así como las desventajas, de la microdosificación de LSD continúan desarrollándose para mí, disfruto el privilegio de explorar los bordes irregulares de la vida cotidiana, mirar más profundamente el mundo que me rodea y mis propios hábitos mentales. Sobre todo, estoy agradecido por la oportunidad que la microdosis LSD me ha dado para vivir de una manera completamente comprometida.