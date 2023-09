Lucho SSJ: De Joven Promesa del Freestyle a la Masividad de Spotify

Nota por Enrique D. Fernández publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Con tan solo 21 años, Lucho SSJ ya cuenta con una carrera establecida en el mundo de la música urbana. No se trata de una revelación, porque lleva años rondando en la escena, pero su ambición por terminar de consagrarse apenas arranca.

Nacido como Luciano Nahuel Vega en el barrio de Escobar, y tiempo antes de romperla con singles hiteros y discos de estudio, ni bien se adentró en el terreno de las batallas a pura competencia, Lucho SSJ se erigió como una de las nuevas promesas del freestyle argentino.

“La primera batalla que me tocó presenciar fue una de Dtoke y desde ese momento se convirtió en mi primera gran influencia. Me llamó tanto la atención la actitud con la que rapeaba. También su estilo, bien de barrio, y el hecho de que representaba toda esa movida. Me encantó su manera de serlo. Fue el gran referente que agarré del freestyle”.

Desde aquel entonces no hubo marcha atrás.

Días de gallos

Fue a mediados del 2016 cuando Luciano descubrió que competir en la escena del freestyle era el rumbo que le interesaba seguir. Y con apenas 14 años dio sus primeros pasos en el mundo de las batallas, hasta que le tocó subirse al escenario de El Quinto Escalón y ya nada fue lo mismo.

“No tuve tantos nervios cuando llegó el momento de mi primera batalla en El Quinto Escalón porque estaba contento de haber clasificado y de haber estado ahí. Era todo muy distinto comparado a las competencias en las que yo me venía presentando”, le dice Lucho SSJ a El Planteo.

El arte de rapear en modo freestyler ya corría por las venas del joven MC.

“Ya había visto tantos videos y a tantos pibes que eran de Argentina compitiendo ahí, que una vez que clasifiqué, ni siquiera lo pensaba. No estaba nervioso ni nada, solamente quería competir y estaba con muchas ganas de pisar El Quinto Escalón”.

Nuevos aires

Pero el pequeño Lucho SSJ resultó ser tan inquieto que luego de consagrarse entre los freestylers más importantes de Argentina, decidió pasarse a otro rubro.

El recambio apostó por abandonar las batallas y empezar a probar suerte en el ámbito del trap.

“La verdad es que se dio todo muy natural porque me estaba rodeando de mucha gente que se estaba metiendo en la música, y fueron quienes me dieron una mano para meterme en los estudios”.

Así llegó Nivel, su primer trabajo discográfico que vio la luz en el 2020.

De manera sucesiva aparecieron Baller y Buscándome, editados en 2021 y 2022, respectivamente. Así las cosas, el proceso de grabación estos trabajos lo sacó por completo de la escena freestyle, pero sin perder el gusto por la improvisación.

“Una vez que empecé a grabar sentí que me gustó muchísimo más la música que el freestyle competitivo. El freestyle lo sigo haciendo con mis amigos y lo sigo disfrutando, pero no a nivel competición”.

Juntos sin dinamita

Y si hablamos de grabar en estudios, hablamos de colaboraciones.

Además de juntarse con estrellas masivas como Bizarrap, Lucho SSJ no le escapa a las composiciones entre varias voces. Los featurings son moneda corriente en el mundo del trap, y la asociación entre diferentes referentes de la escena actual es un combo irresistible al que ningún artista se puede resistir.

“Siento que se dio súper natural esta comunidad que se armó en la escena. Porque antes que nada somos amigos. La verdad es que nos conocemos entre todos y nos llevamos súper bien”, cuenta.

Una de las que marcó a fuego a Lucho fue la unión junto a Duki, Khea y C.R.O. para el remix de su simple Jimmy Fallon. También –por supuesto- de su participación en “Tumbando el Club (Remix)”, junto a un dream team de la música urbana, y sus frecuentes colaboraciones con el astro del trap Duki, con quien comparte crew. Ambos son “SSJ” o “Súper Sangre Joven”, un juego de palabras que refiere directamente a Dragon Ball Z y sus “Súper Saiyajines”.

Además, Lucho destaca la unión en varias canciones con Cyril Kamer, uno de los cantantes que más admira y de quien se siente muy orgulloso como colaborador.

“Me encanta colaborar con artistas internacionales como Cyril porque tuve la suerte de conocerlo cuando no era tan popular y me encantó lo que hacía. Disfruto poder darle una mano a artistas que yo siento que se merecen el lugar y que tienen el talento. Hoy en día, Cyril la está rompiendo por su lado y eso me pone super contento”.

Lucho SSJ en modo 420

Sabemos que el trap y el cannabis van de la mano, y Lucho no estuvo exento de contarle a El Planteo sobre su relación con la marihuana.

“La verdad que el porro no influye mucho en mí, por lo menos a la hora de hacer música. Porque puedo hacerlo fumando o no. Suelo usarlo muchas veces porque yo soy de fumar habitualmente. Esa es la única verdad del tema”, señala.

—Para alguien de tu edad, ¿qué pensas de los políticos que buscan acercarse al público joven a través de la cultura musical y del cannabis?

—Respecto a ese tema, yo entiendo que ahora el mundo de la política quiera adentrarse en lo que es la música urbana por la explosión que tuvo, pero a mí no me interesan ni los políticos ni nada de eso, así que trato de mantenerme al margen.

