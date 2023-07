Cannabis y Redes Sociales: 10 Comunicadores Hablan del Presente y Futuro de la Planta 

Nota por Nicolás José Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

El paso de la pandemia coronó a las redes sociales como el principal espacio público de socialización y la apertura de nuevos canales masivos de comunicación aceleró la discusión de la legalización de la marihuana.

Los conocimientos que antes eran anecdóticos, relegados a alguna página de una publicación específica, ahora se consiguen al instante. De bandera contracultural a “santo grial” de la cultura wellness y “el soltar”, ahora, el cannabis como concepto significa algo más que chalas. Se vuelve líquido y permea en sectores que antes le resultaban vedados.

A diferencia de otras hierbas medicinales, el cannabis está en boca de todos. Difícilmente veamos una línea de ropa o una película sobre la lavanda o el cedrón. El cannabis se transformó en una estrella pop.

Si bien nunca antes hablamos tanto de cannabis, su popularización no viene libre de formatos que condicionan la forma en que hablamos de cannabis. “Las redes sociales están orientadas a la captura de datos, y pueden ser muy restrictivas para el cannabis a través del ‘shadow banning’ y el bloqueo de cuentas”, explican sucintamente desde Cogollos del Litoral, una página que enseña a cultivar cannabis regenerativo.

Para Chris Roots, conocido productor audiovisual, desde la comunicación en redes sociales se debe hacer énfasis en las propiedades de la planta de marihuana entera y “no solo hablar de CBD”.

“A veces se segmenta el mensaje en un juego de palabras que confunde. Por ejemplo, mi mamá me dice feliz que compró crema con CBD pero se preocupa por el [consumo de] porro. Esa segmentación desde la comunicación hace que no se vea como una misma planta”, agrega Cogordos, un comunicador que enseña a cultivar con suelos vivos.

Se refieren, así, al riesgo de asociar al cannabis “bueno” con el CBD y, en ese ejercicio, despolitizar la discusión de su legalización. Es decir, olvidar los intereses que se disputan en la regulación del cannabis y desconocer el efecto negativo de la guerra contra las drogas.

Entonces, si el tema no es solo hablar de cannabis sino, más bien, el “cómo” hablamos de marihuana en redes sociales, ¿cómo comunicar una idea de legalización incluyente? ¿Cómo seguir cambiando la opinión pública? ¿Podemos hacerlo aún mejor?

¿Cómo hablamos de marihuana en las redes sociales?

“Como comunicador creo que la legalización avanza por el lado de la naturalización del cannabis. Deje de generar contenido gracioso.Me encantan los memes, pero una persona que no entiende ve un meme y piensa que el cannabis te deja colgado pensando cualquier cosa. La legalización viene con la información haciendo que las personas aprendan más sobre el cannabis y digan ‘ah me doy cuenta que no era como yo pensaba’”, suma Santa Tuca.

“Mientras el público sea más diverso, mejor. Trascendiendo la comunidad cannabica para que la cultura se expanda lo más posible”, comenta María Luz Juliano de Flow de Neptuno. Y, de hecho, Roots también está en eso.

“Estoy trabajando en llegar a un público más femenino y más grande. Mi formato preferido es el de tutorial y siempre con perspectiva educativa, todo hecho en casa”, sigue Roots, que considera además poner énfasis en la generación de empleo, los beneficios medicinales mediante la expansión de la oferta de productos y los beneficios para el medio ambiente que conlleva su cultivo.

“Sigo métricas y trato de chequear estadísticas. Una de las cosas que más hago es generar reels, para mi la nueva TV. Hacés zapping mirando reels, algo llamativo, didáctico y rápido”, explica Roots y se explaya: “Estamos hablando de una industria que es mano de obra intensiva. Y nosotros, aunque sea en un indoor chiquitito, estamos aprendiendo”.

“Hay diferentes formas de comunicar y estamos en el momento clave de hacerlo bien, sobre todo si estamos conectando gente que no conoce de cannabis. Es momento de cubrir lo industrial, abrir el abanico de posibilidades. Apuntar a los prejuicios usando el humor y la creatividad, para generar un mensaje positivo dentro de lo negativo, que son los estigmas arraigados”, agregan desde Radio Cannabis, un medio autogestivo que cubre “la fusión de la contracultura con la cultura popular”.

“La forma de comunicar es mostrar que el cannabis lo usa gran parte de la sociedad y suma muchísimo a la calidad de vida”, suma María.

“Se nos censura a todos los medios cannábicos, hacemos magia para subir un post y, a pesar de eso, es el lugar por donde más discusión tenemos”, destaca Agustin, uno de los productores de Canal 420 un medio platense que sale por Radio El Botellón, y que cuenta con la participación de Cocos en Lugares y la Duquesa Cannabica.

‘La importancia política de enseñar a cultivar’

Las redes conectan pero, también, atrapan. “Hay tensiones, normas que limitan el avance de la cultura. De ahí la importancia política de enseñar a cultivar”, afirman los Cogollos. “La llegada de las redes sociales ayudó mucho a que lxs cultivadores salgan del closet y se animen a compartir lo que saben. Facilitan el aprendizaje, las conexiones entre colegas y abren la posibilidad de ‘ver qué es lo que pasa afuera’”, explican desde Cannabunker, una página especializada en cultivo sin químicos.

Además, la redes contienen ante una caída. Y de contención, la comunidad cannábica sabe mucho. En la clandestinidad se tejieron vínculos solidarios entre cultivadores que han permitido el acceso a la salud y el cuidado a poblaciones excluidas y estigmatizadas. Así, el autocultivo como cultura y vínculo social asume un papel fundamental en la normalización de la planta.

“En la comunidad cannabica hay un intercambio horizontal. Los cultivadores comparten su información porque lo tiene inscripto también en su manera de trabajar. No se puede hacer y decir y vivir y pensar de manera horizontal y agruparse de una manera vertical donde hay un monopolio”, explica Cogordos.

“A la hora de hacer contenido pienso en moderar la curva de aprendizaje de gente que todavía está aprendiendo lo que es el cannabis”, cuenta El Primo, un cultivador y comunicador que desde Radio Nacional Rock junto Mex Urtizberea trata de “llegarle a la gente adulta a tener su primera experiencia, desestigmatizar e ir masificando el cannabis en distintos estratos sociales”.

“Para mí, el mejor argumento es transformar el lenguaje técnico a cuestiones más mundanas, entender con quién hablo. Bajar al llano”, agrega el Primo.

“Es chocante de un día para otro encontrar que hay otra manera de cultivar, consciente, que permite alcanzar mejores resultados que con fertilizantes químicos, que nos enseñaron que teníamos que usar. La naturaleza tiene todos los insumos que necesitamos. [Eso] es bastante contestatario…”, suman desde el búnker abonando la idea de la importancia política del autocultivo.

“Nuestro foco está puesto en la calidad del contenido. El crecimiento del público de manera orgánica y darles valor agregado. La mejor manera de comunicar es mostrar transparentemente lo que hacemos día a día y acompañar paso a paso a los cultivadores que están empezando”, afirman desde Cannabunker.

Tenemos Ley de Cannabis Medicinal e Industrial: ¿Y ahora?

De las marchas a los titulares, el cannabis de a poco se va formalizando. Por estos días, la inserción de los cultivadores de cannabis en la nueva industria depende, en gran medida, de la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial 27.669 sancionada en abril de 2022.

“Si bien la Ley está bien, debería haber leyes que le permitan al pequeño productor generar su modelo de negocios del cannabis. Las empresas grandes tienen la espalda para exportar pero la gente que viene laburando desde abajo deberían tener una oportunidad igualdad de condiciones para mostrar su producto”, explica la Santa Tuca.

Si bien el marco legal actual no libera a los miles de presos y presas por cultivar cannabis, abre una hendija por donde puede aflorar una industria solidaria y equitativa.

“Cuando apareció Mamá Cultiva Argentina, la gente hizo un click. Hubo un cambio en la comunicación, cannabis medicinal no es droga, y en EEUU pasó algo similar: cuando vivía allí en el 2000, me llegó el rumor de que había un pueblo donde un médico te recetaba cannabis. Fue el inicio del cannabis medicinal. Vine en 2004 y volví en 2010 y había más dispensarios que Starbucks. Fue un boom del cannabis medicinal. Los dispensarios medicinales explotaron y se hizo hiper visible”, explican de primera mano desde Cultitech, un equipo de comunicadores que enseñan a cultivar con poco en espacios reducidos.

“Es necesario que se expandan los márgenes del REPROCANN, que la información sea clara y que el registro de las variedades sea más dinámico. Poder vender cogollos de manera regulada. Un esquema simple sería habilitar los clubes de cultivo con un sistema simplificado que permita que la gente tenga incentivos para volverse legal”, desgrana el Primo.

“La regulación de la planta tiene que ser integral y para todos. Es el único modelo que va a permitir posicionar a la Argentina con un modelo productivo competitivo y va a dar lugar a que todxs los pequeñxs productores que hace años militan esta causa tengan un espacio en la cadena de valor. Sentimos que el mejor enfoque que podemos comunicar es el de acompañar todas las regulaciones que vayan saliendo e impulsarlas. Sea cual sea la herramienta que nos den, cada una es una batalla ganada”, agregan desde Cannabunker.

“La ley tiene potencialidad de abrir la industria, la cadena de valor. Espero que no lo regulen bajando los niveles de THC que es fundamental para el cannabis medicinal. Veo que se pueden regular los dispensarios a partir de ese momento y estoy esperando eso, que se la jueguen por abrir el juego al mercado interno”, completa Cultitech.

Maria, que considera fundamental el desarrollo de la industria nacional, destacó que todavía “hay grises legales, pacientes autorizados para uso medicinal que están siendo detenidos y falta capacitación de la policía y del sistema judicial”.

Desde Canal 420, afirman que la campaña por la legalización del uso adulto no avanza cuando se afirma que “no estamos listos para el uso adulto” mientras se hace “negocio con cannabis que es legal gracias a la lucha de consumidores y consumidoras”.

“Quieren separar la lucha, entre industrial y medicinal. Nosotros lo ponemos en discusión en el canal para que no se fomente un negocio que deje afuera a las personas que lograron que sea legal. Esperemos que el nuevo debate sobre el uso adulto tenga en cuenta esto y esperamos que se reglamente ya la ley de cannabis medicinal e industrial”, dice Agustin.

En sintonía, concluyen desde Radio Cannabis: “Con respecto a la Ley de cannabis medicinal, yo estoy en el bando de la descriminalización no de la legalización. Es decir, que el estado te diga cuánto, cómo y dónde consumir cannabis. Un acto de paternalismo total pensar que vamos a hacer algo contrario a nuestro organismo. Hay enfoques diferentes, sobre cómo usar la planta. Quiénes usan toda la planta y quiénes usan los cannabinoides, como el CBD, muchas veces laboratorios. Hay que prestar atención a los pequeños productores, al autoabastecimiento, hasta que se pueda tener como un helecho en casa”.

La foto de portada de “Marihuana y Redes Sociales: 10 Comunicadores Hablan del Presente y Futuro de la Planta” fue realizada con ayuda de una IA.

